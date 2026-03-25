Вулин: угроза со стороны НАТО и соседних с Сербией стран заставляет Белград вооружаться

Александр Вулин.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ЦАМТО, 24 марта. Угроза со стороны блока НАТО и недружественные шаги соседей Сербии, таких как Хорватия, Словения и Албания, вынуждают Белград вооружаться.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

"Это не только угрозы от Хорватии, Словении, Албании и так называемого (самопровозглашенного – ред.) Косово, это угрозы от блока НАТО, членами которого они являются, а так называемое Косово – большая база НАТО. У Сербии нет другого выбора, кроме как вооружаться и укреплять силы", – сказал он в интервью, приуроченном к годовщине начала агрессии стран НАТО против Югославии.

По мнению А.Вулина, для укрепления обороноспособности Сербии стране необходимо ввести обязательную службу в армии. Он также подчеркнул, что в случае новой агрессии в отношении Сербии от дипломатических нот не будет пользы.

"Сербия должна быть ответственной перед самой собой и своим будущим и стать настолько тяжелым противником, чтобы конфликт с Сербией и сербами, где бы они не жили, стал невыгоден", – заключил он.

Как напоминает агентство, в марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава минобороны" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в сфере обороны.

Президент Сербии Александр Вучич назвал это нарушением субрегиональной конвенции о контроле над вооружениями и предложил Венгрии и Словакии сформировать аналогичный союз. В апреле прошлого года официальный Белград и Будапешт подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны.

Косовоалбанский "президент" Вьоса Османи заявила в октябре прошлого года, что вступление в НАТО является приоритетом внешней политики Приштины. Делегация самопровозглашенной республики с 2014 года была наблюдателем в ПА НАТО, постоянный комитет организации 24 марта 2024 года на 25-ую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия одобрил повышение статуса "парламента" Косово с наблюдателя до ассоциированного члена, отмечает "РИА Новости".

