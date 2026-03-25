Иран заминировал Ормуз, но количество установленных мин невелико, — разведка США

Иран действительно заминировал Ормузский пролив, однако количество установленных мин на данный момент невелико. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

Иран разместил на судоходных путях в Ормузе не более 10-12 морских мин собственной разработки Maham 3 и Maham 7 Limpet Mine. Это выглядит скорее как предупреждение США, что при необходимости минами может быть засеян весь пролив. Однако и такое малое количество мин может сделать небезопасным проход через Ормуз. Поэтому танкеры, получившие разрешение на проход, идут вдоль побережья Ирана.

В Центральном командовании ВС США отказались от комментариев по поводу минирования Ормузского пролива. В Белом доме заявили, что США уничтожили более 40 иранских минных заградителей, чтобы помешать минированию пролива. Однако Иран использует небольшие рыбацкие лодки для установки мин.

Официальных данных о запасах морских мин в арсенале Ирана нет, но по некоторым данным, их количество может составлять от 2 до 6 тысяч единиц. Разные источники дают разные цифры. Большая часть мин собственной разработки и производства, также есть китайские и российские.

Ранее Иран пообещал заминировать Персидский залив, если США начнут удары по энергетической инфраструктуре. Отступать Тегеран не намерен.