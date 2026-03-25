Военное обозрение

Иран заминировал Ормуз, но количество установленных мин невелико, — разведка США

Источник изображения: topwar.ru

Иран действительно заминировал Ормузский пролив, однако количество установленных мин на данный момент невелико. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

Иран разместил на судоходных путях в Ормузе не более 10-12 морских мин собственной разработки Maham 3 и Maham 7 Limpet Mine. Это выглядит скорее как предупреждение США, что при необходимости минами может быть засеян весь пролив. Однако и такое малое количество мин может сделать небезопасным проход через Ормуз. Поэтому танкеры, получившие разрешение на проход, идут вдоль побережья Ирана.

В Центральном командовании ВС США отказались от комментариев по поводу минирования Ормузского пролива. В Белом доме заявили, что США уничтожили более 40 иранских минных заградителей, чтобы помешать минированию пролива. Однако Иран использует небольшие рыбацкие лодки для установки мин.

Официальных данных о запасах морских мин в арсенале Ирана нет, но по некоторым данным, их количество может составлять от 2 до 6 тысяч единиц. Разные источники дают разные цифры. Большая часть мин собственной разработки и производства, также есть китайские и российские.

Ранее Иран пообещал заминировать Персидский залив, если США начнут удары по энергетической инфраструктуре. Отступать Тегеран не намерен.

