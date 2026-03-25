Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52

Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель", MojNews

Командование военно-воздушных сил США решило использовать свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress для нанесения ударов по иранским объектам корректируемыми проникающими 900-кг авиабомбами GBU-31 JDAM в безкрыльевом варианте.

Об этом сообщает "Военный осведомитель". Отмечается, что ранее такие 256-тонные "Стратосферные крепости" применяли малозаметные крылатые ракеты AGM-158 JASSM разных модификаций, способные летать на триста семьдесят или почти тысячу километров, то есть, не заходя в зону действия противовоздушной обороны Исламской республики.

Сейчас же эти тяжелые бомбардировщики с эффективной площадью рассеяния 100-125 квадратных метров, являющиеся хорошо заметной целью для радаров, собираются применять средства поражения, которые способны бить лишь на тридцать километров.

Правда, работать они будут наверняка "по-вьетнамски", с высот более десяти километров, что превращает их в достаточно трудную цель. Они "не по зубам" для таких маловысотных комплексов как "358/359" и мобильных AD-08 Majid.

Однако мобильным системам 3rd Khordad (Sevom Khordad), которые достают высоты в 30 километров, эти цели вполне по силам, У них есть пассивные оптико-электронные системы, не нуждающиеся в работе РЛС. Они вполне могут действовать из засад, и тут все будет зависеть от профессионализма иранских бойцов ПВО и элементарного везения.

Так, в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году иракским силам удалось повредить зенитным огнем 6 B-52, причем один, по некоторым данным, из-за полученных повреждений не смог дотянуть до базы на острове Диего-Гарсия и упал в Индийский океан. Из экипажа в 6 человек трое не смогли удачно катапультироваться и погибли. А сейчас у Ирана более современные системы обороны воздушного пространства, чем те, что были у воинов Саддама Хусейна.

Алексей Брусилов