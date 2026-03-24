"16 американских самолетов сбиты, система THAAD уничтожена": Eurasian Times подсчитала потери США и Израиля за 3 недели

Моряк наблюдает за посадкой самолета E-2D Hawkeye на авианосец USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость по нанесению ударов по Ирану в восточной части Средиземного моря.

Пентагон запросил на войну с Ираном еще 200 миллиардов долларов — сколько еще продлится позор Америки

В то время как США и Израиль серьезно ослабили военный потенциал Ирана и его возможности в ведении войны, их потери также растут, — пишет индийское издание Eurasian Times. «СП» приводит статью с небольшими сокращениями.

Однако главная потеря в другом: существенный репутационный ущерб военно-промышленному комплексу США нанесли не столько крупные цели, сколько громкие удары, нанесенные Ираном с использованием относительно недорогих систем.

Три недели назад, до начала войны, мало кто мог предположить, что Иран, страдающий от многолетних разрушительных санкций и обладающий военно-воздушными силами времен холодной войны, сможет нанести такой колоссальный ущерб.

Хотя Иран сильно пострадал, Тегеран доказал, что нанести удар по американским военным системам стоимостью в миллиарды долларов возможно даже с помощью относительно дешевых и инновационных военных решений.

Убытки нарастающим итогом

С начала войны США потеряли 16 самолетов, в том числе 12 ударных беспилотников Reaper.

США часто использовали беспилотники MQ-9 Reaper в Западной Азии, в том числе в Иране. Стоимость каждого из этих беспилотников может достигать 56,5 миллионов долларов США. Это означает, что США уже потеряли беспилотников Reaper на сумму более полумиллиарда долларов.

Кроме того, 2 марта в Кувейте США потеряли три истребителя F-15 Strike Eagle, предположительно из-за странного инцидента с «дружественным огнем». Однако расследование этого инцидента продолжается.

Кроме того, 12 марта ВВС США потеряли над Ираком самолет-заправщик KC-135. В результате инцидента погибли все шесть членов экипажа. Также был поврежден еще один самолет KC-135.

Однако в беспрецедентном инциденте 19 марта Иран подбил истребитель-невидимку F-35 над иранским воздушным пространством. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что F-35 совершил аварийную посадку и что пилот находится в стабильном состоянии. Однако причина инцидента не была уточнена.

Если Ирану действительно удалось поразить F-35, то он становится первой страной, которой когда-либо удастся успешно сбить истребитель-невидимку Lockheed Martin.

Даже повреждение F-35 иранской ПВО может иметь огромные последствия в Индо-Тихоокеанском регионе, где F-35 также используется Сингапуром, Японией и Южной Кореей и, вероятно, сыграет важную роль в любой непредвиденной ситуации вокруг Тайваня.

Для Китая и России данные о слежении за истребителями F-35, которыми располагает Корпус стражей исламской революции, бесценны.

Между тем Израиль также потерял более десятка беспилотников в воздушном пространстве Ирана. Это означает, что вместе взятые Израиль и США потеряли уже 28 летательных аппаратов.

Радары THAAD и UEWR выведены из строя

Согласно заявлениям Корпуса стражей исламской революции, на данный момент он поразил четыре радара AN/TPY-2 батарей системы ПРО THAAD.

Стоимость каждого из этих радаров может составлять от 300 до 500 миллионов долларов США.

Примечательно, что в мире насчитывается всего 10 систем ПРО THAAD. Семь из них находятся на вооружении США, две были проданы ОАЭ, а одна батарея THAAD находится у Саудовской Аравии. Возможно, Иран оставил четыре из этих 10 систем ПВО THAAD неработоспособными.

Кроме того, Иран заявил (а Катар подтвердил) о поражении радара раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Стоимость радара составляет колоссальные 1,1 миллиарда долларов США.

Это массивная система с фазированной антенной решеткой для обнаружения баллистических ракет большой дальности (до 5000 км), передающая данные региональным системам противоракетной обороны, включая сети THAAD, Patriot и Aegis.

Корпус стражей исламской революции заявил, что с уничтожением этих высокоэффективных систем ПВО «ракетная рука Исламской Республики Иран открылась для успешных поражений целей».

Авианосец устал

Кроме того, самый современный и дорогой авианосец США, USS Gerald R. Ford, был выведен из строя, хотя и не от вражеского огня.

Был ли пожар на борту USS Ford вызван усталыми моряками?

Как сообщает USNI News, авианосец USS Ford готовится покинуть Красное море для проведения ремонтных работ на базе ВМС США на Крите после пожара, произошедшего на прошлой неделе и потребовавшего нескольких часов работ по устранению последствий.

Примечательно, что морякам потребовалось более 30 часов, чтобы потушить пожар на борту авианосца.

По словам высокопоставленного американского чиновника, «Форд» отправится на военно-морскую базу Суда-Бэй более чем на неделю для проведения ремонтных работ у пирса.

Между тем, согласно сообщений американских СМИ, ВМС США расследуют, не был ли пожар на борту авианосца умышленно устроен уставшими моряками.

«Форд» находится в десятом месяце развертывания, и членам экипажа сообщили, что их командировка, вероятно, продлится до мая — вдвое дольше, чем обычно для авианосцев.

Даже если пожар не был преднамеренным, его неоднократное распространение, перегрузка сложных систем, а также задержки с техническим обслуживанием и модернизацией также могли способствовать инциденту.

Цена войны

Помимо потери ценных военных систем, война также оказывает серьезное давление на финансы США.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), стоимость войны за первые шесть дней превысила 12 миллиардов долларов США — только на израсходованные боеприпасы.

Это означает, что США тратят почти 2 миллиарда долларов в день только на боеприпасы. Например, одна ракета Tomahawk стоит 3,5 миллиона долларов. США уже выпустили по Ирану более 300 ракет Tomahawk, что обошлось им более чем в 1,2 миллиарда долларов.

Тем временем Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение более 200 миллиардов долларов США для продолжения войны против Ирана.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, эти деньги будут использованы для быстрого наращивания производства критически важных видов оружия.

Это необходимо для пополнения запасов, использованных американскими и израильскими войсками во время ударов по тысячам иранских целей за последние три недели.

Перевод Алексея Пескова