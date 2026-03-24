Франция хотела создать военную экономику, но грандиозный план Макрона провалился. И вот почему

ПАРИЖ. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы промышленность перешла на военные рельсы в ответ на нападение России на Украину, но спустя четыре года результаты его не впечатляют, пишет Politico.

Эта проблема становится все более актуальной, поскольку у Франции могут закончиться ракеты для противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, в то время как Украина требует больше оружия, чтобы сдерживать Россию. Правительство Франции намерено резко увеличить производство ракет и снарядов в рамках программы перевооружения.

Государство и оборонные компании обвиняют друг друга в отсутствии массового производства.

Макрон хочет, чтобы компании действовали на опережение и предвосхищали заказы, заявив на этой неделе: «Я бы хотел, чтобы при инвестировании можно было идти на больший риск». Но предприятия хотят надежных контрактов, прежде чем открывать новые заводы и наращивать производственные мощности.

«Франция изо всех сил пытается высвободить средства для новых заказов. Заказов слишком мало, вот и все. Мы уже четыре года занимаемся одним и тем же», — заявил Седрик Перрен, представитель консервативной партии «Республиканцы» и глава комитета Сената Франции по обороне и иностранным делам. Он добавил, что заявления правительства о поставках оружия «направлены на ускорение выполнения существующих заказов, а не новых».

По словам французских законодателей, представителей оборонной промышленности и экспертов, опрошенных изданием POLITICO, с начала войны на Украине государство не заключило достаточное количество контрактов, чтобы существенно нарастить объемы производства. Они также отметили снижение доверия между государством и некоторыми производителями оружия и выразили опасения, что усилия Франции по перевооружению отстанут от усилий ее европейских союзников.

Правительство утверждает, что компании должны быть в состоянии удовлетворить будущий спрос.

«Прежде чем размещать эти заказы, мы хотим убедиться, что у нас действительно есть надежная и устойчивая промышленная инфраструктура для их выполнения, — заявил высокопоставленный французский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, поскольку не имеет права выступать публично. — Мы хотим быть уверены, что производители смогут обеспечить поставки на французский рынок и на экспорт, а также нарастить производство».

Но компании не спешат доверять этим обещаниям.

«Некоторые производители не спешат вкладывать деньги, но правительство — плохой заказчик: оно говорит, что собирается разместить заказ, но не выполняет свои обещания, — сказал представитель отрасли, пожелавший сохранить анонимность, чтобы открыто говорить на деликатные темы. — Нам нужно найти компромисс, но это вопрос доверия, а доверие сильно подорвано».

Вялотекущий процесс производства превращается в настоящую проблему, поскольку Франция пытается в срочном порядке пополнить запасы дорогостоящих и трудно заменяемых ракет для противовоздушной обороны, которые используются на Ближнем Востоке для отражения атак иранских беспилотников и ракет. Франция уже предупредила, что ее запасы ракет класса «воздух-воздух» MICA на исходе и рассматривает возможность сотрудничества с такими стартапами, как Harmattan AI и Alta Arès, для производства недорогих дронов-перехватчиков.

Больше денег на оборону

Ожидается, что в ближайшие недели премьер-министр Себастьян Лекорню проведет совещания на высоком уровне, чтобы оценить ситуацию и обеспечить выполнение новых заказов производителями оружия. 8 апреля правительство представит обновленный закон о военном планировании. Макрон попросил парламент утвердить этот необязательный к исполнению законопроект до 14 июля.

Закон о семилетнем военном планировании, принятый в 2023 году, предусматривает выделение 413 миллиардов евро в период с 2024 по 2030 год, в том числе 16 миллиардов евро на боеприпасы.

Несмотря на высокий государственный дефицит Франции, в ближайшие недели в закон внесут поправки, увеличив финансирование на 36 миллиардов евро.

Однако резкий рост расходов не положит конец противостоянию между государством и производителями оружия.

Оборонным компаниям, таким как KNDS France и MBDA, было предложено самостоятельно нарастить производство боеприпасов. Правительство утверждает, что в конечном итоге контракты будут заключены.

«Мы никогда не размещали столько заказов. Утверждение о том, что у нас нет прозрачности, просто не соответствует действительности», — заявил в прошлом месяце журналистам Патрик Пайю, новый глава агентства по закупкам DGA.

С другой стороны, промышленность не хочет рисковать, производя оружие, которое правительство может не закупить. По мнению французских чиновников, у государства мало рычагов давления на промышленность, чтобы заставить ее работать, угрожая обратиться к конкурентам, поскольку большинство компаний являются монополистами, а Франция, как правило, закупает продукцию у местных производителей.

Дело не в том, что ничего не делается. С 2022 года Главное управление вооружений Франции заказало у компании MBDA несколько сотен зенитных ракет Aster, в том числе за счет ускорения запланированных поставок, пусковых установок MICA с боеприпасами, зенитных ракет Mistral малой дальности и другого вооружения.

Но это не мешает Макрону регулярно критиковать промышленность.

«Без оборонной промышленности, которая будет производить больше и быстрее для нашей страны, мы не сможем воспользоваться возможностями для себя или на экспорт», — заявил президент на этой неделе на верфи, где строится следующий авианосец Франции.

Он заявил перед высшим военным руководством, что «война на Ближнем Востоке — это проверка не только нашей способности внедрять инновации, но и нашей способности производить больше и быстрее для некоторых наших партнеров».

Нелестные сравнения

Макрон стал первым за несколько десятилетий президентом, увеличившим оборонный бюджет, но, несмотря на это, Франция рискует отстать от других европейских стран, предупреждают в частных беседах представители промышленности, законодатели и военные.

В этом году Франция потратит на оборону 57 миллиардов евро. Для сравнения: военные расходы Германии составят более 82 миллиардов евро, а Польша — с гораздо меньшей экономикой и населением, составляющим чуть более половины населения Франции, — тратит 200 миллиардов злотых (46,7 миллиарда евро).

«Дело в том, что Франция не перевооружается. Польша перевооружается, даже Германия. Но состав вооруженных сил Франции остался таким же, как и четыре года назад: никаких дополнительных орудий, танков, самолетов или кораблей по сравнению с тем, что планировалось в 2019 году», — сказал Лео Периа-Пеньи, научный сотрудник Французского института международных отношений.

«Если бы четыре года назад мы заказали восемь батарей «Мамба», они бы у нас уже были; если бы мы заказали 800 ракет «Астер», они бы у нас были и производство было бы расширено», — добавил он, имея в виду систему противовоздушной обороны SAMP/T, также известную как «Мамба». «Это продолжается уже четыре года, четыре года мы слышим, что заказы поступают».