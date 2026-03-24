Просчет: Израиль делал ставку на восстание в Иране (The New York Times, США)

NYT: план "Моссада" разжечь восстание в Иране полностью провалился

Перед началом войны с Ираном Трамп и Нетаньяху рассчитывали, что после нескольких дней ударов с воздуха режим в Тегеране будет сметен народным восстанием, пишет The New York Times. В том, что так все и будет, их убедил глава "Моссада". Но он капитально просчитался.

Марк Маццетти (Mark Mazzetti), Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Эдвард Вонг (Edward Wong), Ронен Бергман (Ronen Bergman)

Президент Трамп надеялся, что израильский план по свержению теократического режима в Иране руками самого народа приведет к быстрой победе в войне. Эти надежды рухнули.

На пороге войны с Ираном глава израильской внешней разведки "Моссад" пришел к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с дерзким планом.

Давид Барнеа (David Barnea) обещал: достаточно нескольких дней после начала боевых действий, и его служба поднимет иранскую оппозицию — начнутся бунты и волнения, которые обрушат правительство в Тегеране. В середине января Барнеа представил ту же концепцию в Вашингтоне высокопоставленным чиновникам администрации Трампа.

Нетаньяху план принял. Сомнения американских коллег и даже некоторых офицеров других израильских спецслужб не смутили ни его, ни президента Трампа — оба смотрели в будущее с непоколебимым оптимизмом. Им казалось, что сто́ит в самом начале войны устранить иранских лидеров, а затем провести серию тайных операций, направленных на смену режима, — и массовое восстание быстро поставит точку в конфликте.

"Возьмите власть в свои руки: она будет вашей", — обратился Трамп к иранцам в первом после начала войны обращении, предварительно призвав их укрыться от бомбежек.

Три недели спустя никакого восстания так и не произошло. Выводы американской и израильской разведок едины: теократическое руководство Ирана ослаблено, но устояло. А всеобщий страх перед военными и полицейскими заглушил надежды как на мятеж внутри страны, так и на вылазки этнических формирований по ее границам.

Уверенность в том, что Израиль и США сумеют поджечь фитиль широкомасштабного восстания, оказалась фундаментальным просчетом в подготовке к войне, которая теперь охватила весь Ближний Восток. Вместо того чтобы рухнуть изнутри, правительство Ирана окопалось и лишь усилило эскалацию. Ответные удары обрушиваются на военные базы, города и суда в Персидском заливе, на уязвимые нефтегазовые объекты.

В основе этого репортажа — интервью с более чем дюжиной действующих и бывших американских, израильских и других иностранных чиновников. Большинство из них говорили на условиях анонимности. The New York Times опросила представителей самых разных взглядов на вероятность восстания.

С момента первого выступления Трампа американские чиновники практически перестали публично рассуждать о перспективах мятежа в Иране, хотя некоторые в душе все еще надеются, что он случится. Риторика Нетаньяху также стала сдержаннее, но он по-прежнему утверждает, что воздушной кампании Америки и Израиля помогут силы на земле.

"Революции с воздуха не делаются, — заявил он на пресс-конференции в четверг. — Необходима и наземная составляющая. Вариантов здесь множество, и я позволю себе не раскрывать их все. Пока слишком рано судить, воспользуются ли иранцы теми условиями, что мы для них создаем, чтобы выйти на улицы. Я надеюсь, что так и будет. Мы работаем ради этого, но в конечном счете все зависит только от них".

Однако за закрытыми дверями премьер дает волю разочарованию: обещания "Моссада" разжечь мятеж в Иране так и не сбылись. На одном из совещаний по безопасности через несколько дней после начала войны он высказал опасение, что Трамп может в любой момент принять решение о прекращении операции, а "Моссад" до сих пор не добился ощутимых результатов.

По словам нынешних и бывших американских и израильских чиновников, в преддверии войны Нетаньяху использовал оптимизм "Моссада" относительно возможности иранского восстания, чтобы убедить Трампа: свержение правительства в Тегеране — цель вполне достижимая.

Многие высокопоставленные американские чиновники, равно как и аналитики Управления военной разведки Армии обороны Израиля (АМАН), встретили израильский план массового восстания с откровенным скепсисом. Американские военачальники прямо заявили Трампу: иранцы не выйдут на улицы с протестами, пока США и Израиль сбрасывают на их страну бомбы. В разведке оценили вероятность народного мятежа, способного угрожать теократическому режиму, как крайне низкую и усомнились в том, что американо-израильские удары спровоцируют гражданскую войну.

В Белом доме на запрос о комментарии не ответили. Однако высокопоставленный представитель администрации напомнил: в своем первом обращении после начала войны Трамп призвал иранцев оставаться дома и выходить на улицы лишь после завершения воздушной кампании.

"Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки", — сказал он тогда.

Нейт Суонсон (Nate Swanson), бывший сотрудник Госдепартамента и Белого дома, до июля входивший в команду администрации Трампа по переговорам с Ираном под руководством Стива Уиткоффа, признался: за долгие годы работы над иранским досье он ни разу не видел в американском правительстве "серьезного плана" по содействию восстанию.

"Многие протестующие не выходят на улицу, потому что знают: их расстреляют, — говорит Суонсон, ныне работающий в Атлантическом совете*. — Их просто перебьют. Это первое. Второе: есть огромная масса людей, которые хотят всего лишь нормальной жизни, и сейчас они сидят в стороне. Режим они не любят, но умирать за его свержение желанием не горят. Эти 60% останутся дома. Конечно, есть и ярые противники режима, но у них нет оружия, и большинство населения они за собой не поведут".

Похоже, к такому же выводу пришел и Трамп — спустя две недели войны. 12 марта он заметил, что силы безопасности Ирана выходят на улицы и "расстреливают из пулеметов всех, кто осмелится протестовать". "Поэтому, честно говоря, для людей без оружия это огромное препятствие, — заявил он в эфире Fox News Radio. — Огромное. Так что это случится, но, вероятно, не сразу".

Курдский вариант

Хотя многие детали планов "Моссада" остаются засекреченными, один из элементов известен: поддержка вторжения формирований иранских курдских ополченцев, базирующихся в Северном Ираке.

У "Моссада" давние связи с курдскими группировками, и американские чиновники подтверждают: в последние годы и ЦРУ, и "Моссад" поставляли курдским силам оружие и иную помощь. ЦРУ и раньше имело полномочия поддерживать иранских курдских бойцов — вооружение и консультации они получали от американцев задолго до нынешней войны.

В первые дни конфликта израильские самолеты и бомбардировщики обрушились на военные и полицейские объекты на северо-западе Ирана — в том числе для того, чтобы проложить путь курдским силам.

На телефонном брифинге 4 марта у израильского военного представителя спросили: не связаны ли интенсивные бомбардировки на западе Ирана с подготовкой курдского вторжения? Подполковник Надав Шошани (Nadav Shoshani) ответил: "Мы очень активно действуем на западе Ирана, чтобы подорвать возможности иранского режима, открыть путь к Тегерану и обеспечить свободу маневра. Это наша главная задача там".

Однако американские чиновники больше не горят желанием использовать курдов в качестве прокси-сил — идея, которую они вынашивали задолго до войны. Этот разворот создал напряженность в отношениях с израильскими коллегами.

Через неделю после начала войны, 7 марта, Трамп сообщил, что прямо сказал курдским лидерам: не надо отправлять ополченцев в Иран. "Я не хочу, чтобы курды туда шли, — сказал он журналистам. — Я не хочу, чтобы курды пострадали, чтобы их убили".

Вскоре после того, как появились сообщения о возможном участии курдских ополченцев в кампании, Бафель Талабани (Bafel Talabani), председатель Патриотического союза Курдистана — одной из главных иракских курдских партий, — заявил в интервью FoxNews, что никаких подобных планов не существует. Более того, по его словам, продвижение курдов может дать обратный эффект.

"Можно утверждать, что это скорее повредит, — сказал он, отметив, что иранцы — нация с сильным чувством национального самосознания. — Думаю, если они заподозрят, что курды, пришедшие извне, попытаются расколоть их страну, это может объединить народ против сепаратистского движения".

Турция предупредила администрацию Трампа: не поддерживать никаких курдских акций. Как сообщил турецкий дипломат, это послание министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал в недавнем разговоре госсекретарю Марко Рубио. Турция, союзник по НАТО, уже давно выступает против любых операций вооруженных курдов — у нее самой внутри границ идет борьба с курдскими сепаратистами.

Восстание, которого все еще ждут

Американские чиновники, знакомые с предвоенными разведывательными сводками, рассказали: ЦРУ прорабатывало различные сценарии развития событий внутри Ирана после начала конфликта. Полный крах иранского правительства разведка считала относительно маловероятным исходом.

Другие американские официальные лица, знакомые с данными разведки, отмечают: даже когда режим оказывается под давлением — например, во время массовых протестов в январе, в ходе которых были убиты тысячи демонстрантов, — он подавляет восстания относительно быстро.

Американские аналитики допускали, что вооруженные структуры иранского правительства могут выступить друг против друга или спровоцировать гражданскую войну. Однако, как гласили сводки, эти фракции скорее поддержат соперничающие группы религиозных лидеров, нежели представят какое-либо демократическое движение.

Наиболее вероятный исход, согласно докладам, — жесткие элементы нынешнего правительства сохранят контроль над рычагами власти.

Иранцы собираются на площади Энгелаб в Тегеране, оплакивая гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Источник: REUTERS / Majid Asgaripour

Официальная представительница ЦРУ от комментариев отказалась. В "Моссаде" и Армии обороны Израиля на вопросы отвечать также не стали.

Израильские разведслужбы давно изучали возможность спровоцировать мятеж в Иране — в ходе самостоятельной операции или после начала военной кампании, — но до самого последнего времени относились к этой перспективе скептически.

Как главное ведомство, отвечающее за внешние операции, "Моссад" взял планирование на себя.

Шахар Койфман (Shahar Koifman), бывший глава иранского отдела в Управлении военной разведки Армии обороны Израиля, рассказал, что Израиль прорабатывал разные идеи по подрыву или свержению иранского правительства. Но, по его мнению, они с самого начала были обречены на провал. Он не считает, что падение режима в Тегеране в ходе нынешней кампании — достижимая цель.

Предшественник Барнеа на посту главы "Моссада" Йосси Коэн (Yossi Cohen) решил, что попытки разжечь мятеж внутри Ирана — пустая трата времени, и распорядился свести ресурсы на это направление к минимуму. В годы его руководства, которое завершилось в 2021-м, "Моссад" подсчитал, сколько граждан страны должно участвовать в протестах, чтобы те действительно угрожали иранскому правительству, и сравнил эти оценки с реальными масштабами выступлений после исламской революции 1979 года. "Мы задавались вопросом, сможем ли преодолеть этот разрыв, — говорил Коэн в 2018 году. — И пришли к выводу: нет".

Вместо этого стратегия "Моссада" в тот период сводилась к тому, чтобы ослаблять правительство до тех пор, пока оно фактически не капитулирует перед требованиями Израиля и Америки. В ход шла комбинация из сокрушительных экономических санкций, операций по ликвидации иранских ученых-ядерщиков и военачальников, а также диверсий на ядерных объектах.

За последний год, когда перспектива израильских военных действий против Ирана становилась все более реальной, Барнеа развернул курс "Моссада" на 180 градусов. Он бросил ресурсы ведомства на разработку планов, которые в случае войны могли бы привести к свержению правительства в Тегеране.

В последние месяцы, по словам чиновников, Барнеа пришел к убеждению: после нескольких дней интенсивных израильских и американских авиаударов и ликвидации высших руководителей Ирана "Моссад" потенциально сможет разжечь по всей стране беспорядки.

Удары и убийства первых дней войны не привели к восстанию. Но израильские чиновники все еще не теряют надежды.

"Я считаю, что нам нужны boots on the ground — войска на земле, — заявил в воскресенье в эфире CNN Йехиэль Лейтер (Yechiel Leiter), посол Израиля в Соединенных Штатах. — Но это должны быть иранские войска. И, думаю, они уже идут".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ