Lockheed Martin завершила подписание соглашений о промышленном сотрудничестве в рамках закупки Чехией F-35

ЦАМТО, 23 марта. Компания Lockheed Martin 18 марта в Праге подписала последнее 11-е соглашение о промышленном сотрудничестве в рамках чешской программы закупки истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Предметом соглашения стало создание на территории страны производственных мощностей для изготовления жгутов электропроводки F-35 силами компании Ray Service (г.Злин). Тем самым Lockheed Martin выполнила в полном объеме принятые обязательства по промышленной кооперации в рамках данной программы. Директор программ F-35 для заказчиков компании Lockheed Martin Карл Сапиенца заявил, что все 11 запланированных проектов находятся в стадии активной реализации.

По оценке Lockheed Martin, реализация программы обеспечит устойчивую занятость в чешском аэрокосмическом секторе на период 50-60 лет, в том числе в сферах технического обслуживания, управления цепочками поставок и поддержки будущих модернизаций платформы.

Чешская программа F-35 является крупнейшей единовременной закупкой в истории Вооруженных сил страны. В январе 2024 года министр обороны Чехии Яна Чернохова и посол США Биджан Сабет подписали меморандум о взаимопонимании по приобретению 24 истребителей F-35A. В июне 2025 года между правительствами США и Чехии было подписано письмо с предложением и принятии предложения (LOA) в рамках программы FMS (Foreign Military Sales). Общая стоимость контракта составляет 6,6 млрд. долл..

В сентябре 2024 года Lockheed Martin дополнительно получила контракт стоимостью 422 млн. долл. (9,5 млрд. крон) на поддержку интеграции Чехии в программу F-35 со сроком исполнения до сентября 2027 года. Финансирование – по механизму FMS. Контракт охватывает управление программой, логистику, послепродажное обслуживание и сопровождение.

Производство 24 истребителей F-35A Блок.4 для ВВС Чехии начнется в 2027 году. График поставок: 6 ед. – 2029 год; 2 ед. – 2030 год; 4 ед. – 2031 год; далее – по 4 ед. ежегодно до завершения программы.

Самолеты поступят в конфигурации Блок.4, являющейся наиболее современной модификацией на момент поставки. Чешские F-35A заменят 14 истребителей JAS-39 "Грипен" шведского производства, которые эксплуатируются на условиях аренды и подлежат списанию до 2030 года. После ввода в эксплуатацию Чешская Республика войдет в число европейских государств-операторов истребителей пятого поколения, обеспечив оперативную совместимость с союзными силами НАТО.

Посол США в Чехии Николас Меррик в ходе церемонии подписания охарактеризовал соглашение с Ray Service как пример стратегических инвестиций в оборону, обеспечивающих интеграцию чешского производственного потенциала в глобальную цепочку поставок F-35 и укрепляющих коллективный оборонительный потенциал Североатлантического альянса.