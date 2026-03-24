Госдеп США одобрил продажу военной техники и вооружений странам Ближнего Востока на сумму более 16,5 млрд. долл.

ЦАМТО, 23 марта. С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, стороны конфликта ускоренными темпами расходуют боеприпасы для атаки противника и защиты своих сил и средств.

При этом запускаемые Ираном ракеты, БЛА и барражирующие боеприпасы пытаются перехватить как сами Израиль с США, так и страны Персидского залива, которые также подвергаются массированным атакам.

Ранее Государственный департамент США уже разрешил продажу Израилю для восполнения запасов 12 тыс. свободнопадающих бомб BLU-110A/B на сумму 151,8 млн. долл. 19 марта Госдеп США в экстренном порядке одобрил поставку средств обнаружения воздушных угроз, а также боеприпасов ряду стран Ближневосточного региона. Общая стоимость одобренных в рамках программы "Иностранные военные продажи" поставок превысила 16,5 млрд. долл.

Все указанные продажи обосновываются наличием чрезвычайной ситуации, позволяющей отменить требование их рассмотрения Конгрессом США в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Целями предпринятого Вашингтоном действия являются: оперативное усиление возможностей ближневосточных партнеров в области средств ПВО/ПРО, нанесения высокоточных ударов и противодействия беспилотным системам, а также повышение унификации парка вооружений с ВС США и, соответственно, доходов американского ВПК.

В частности, одобрена поставка ВС Кувейта 8 радиолокационных станций LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) на сумму 8 млрд. долл.

Самый большой пакет вооружений будет поставлен ВС ОАЭ. Так, одобрена продажа одной РЛС дальнего действия LRDR (Long Range Discrimination Radar) для комплекса ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) стоимостью 4,5 млрд. долл., 10 стационарных систем поражения маловысотных низкоскоростных малоразмерных БЛА FS-LIDS (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft System Integrated Defeat System) стоимостью 2,1 млрд. долл.; до 400 УР средней дальности AIM-120C-7 или AIM-120C-8 AMRAAM стоимостью 1,22 млрд. долл., а также поставка боеприпасов и оборудования для модернизации истребителей F-16 на сумму 644 млн. долл.

Иордании одобрено оказание услуг поддержки авиатехники (F-16, C-130 и F-5) и боеприпасов на сумму около 70,5 млн. долл.

