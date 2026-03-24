При ударе по Катару Иран применил «сложные ракеты», оставив не у дел ЗРК Patriot

При ударе по заводу государственной нефтегазовой корпорации Катара QatarEnergy в Рас-Лаффане Иран применил новые ракеты, способные обходить американские системы ПВО Patriot. К такому выводу пришли эксперты, сообщает Financial Times.

По данным британского издания, атака на производственные мощности катарского завода по производству СПГ была произведена «сложными ракетами», маневренность которых на конечном участке полета позволила обойти американские зенитные комплексы Patriot, прикрывающие завод. Именно сложная траектория полета ракет не позволила системам ПВО осуществить перехват, и обе запущенные ракеты поразили производство, нанеся существенный урон.

Запуск высокотехнологичных ракет очень сильно удивил американских военных, считавших, что у Ирана не может быть таких боеприпасов. После удара по Катару в монархиях залива заговорили об уязвимости инфраструктуры, а также о том, что американские системы ПВО, считавшиеся стандартом в перехвате баллистических ракет, все-таки до этих самых стандартов не дотягивают.

Впрочем, Иран удивит Запад и их союзников еще не раз, учитывая, что иранские ракеты оказались гораздо дальнобойнее, чем считалось до развязанного конфликта. Попытка удара двумя ракетами по военной базе Диего-Гарсия не только удивила, но и напугала Британию, которая вдруг поняла, что они спокойно достанут и до Лондона. При этом британцы признают, что защиты от баллистики у них практически нет.