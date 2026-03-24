Войти
Военное обозрение

Лёгший в основу войны с Ираном план Моссад провалился ещё до начала ударов

267
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Война с Ираном была основана на плане, предложенном израильской разведкой Моссад, но провалившемся еще до начала боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Фактически войну с Ираном начал глава Моссада Давид Барнеа, представивший Нетаньяху информацию о том, что израильская спецслужба через несколько дней после начала бомбардировок мобилизует иранскую оппозицию и выведет народ на улицы в рамках нового восстания, которое должно будет снести режим аятолл.

Премьер еврейского государства в ходе визита в Вашингтон сумел убедить Трампа, что план Моссада по смене иранских властей вполне рабочий и его необходимо реализовать. Трамп поддержал Нетаньяху, после чего пошла подготовка к удару по Ирану, а план Моссада лег в основу операции «Эпическая ярость».

Однако с самого начала все пошло не так, как планировалось. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов правительства практически не повлияло на ход конфликта, восстания тоже не случилось. А новые иранские власти оказались куда решительней старых, начав ответные удары и перекрыв Ормуз.

На данный момент ЦРУ оценивает крах нового иранского правительства как маловероятный, а попытки поднять новое восстание — пустой тратой времени. Трамп и Нетаньяху пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, рассказывая, что у них все хорошо, а Иран уже «проиграл». На самом деле США попали в ловушку и теперь судорожно ищут выход из этой войны без потери репутации и экономического ущерба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
