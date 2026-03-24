ЦАМТО

Пентагон планирует внедрить в ВС США систему искусственного интеллекта Maven

Источник изображения: Alex Brandon / AP

ЦАМТО, 23 марта. Военное ведомство США планирует внедрить на постоянной основе в ВС США систему искусственного интеллекта Maven, разработанную компанией Palantir.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо замглавы Пентагона Стива Файнберга.

По информации Рейтер, в письме высшему руководству Пентагона и командующим Вооруженными силами США от 9 марта С.Файнберг заявил, что внедрение Maven обеспечит американских военнослужащих "новейшими инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и подавления наших противников во всех сферах".

Ожидается, что решение вступит в силу до конца текущего финансового года, который завершается в сентябре.

При этом, как утверждает Reuters, Maven уже является основной операционной системой на базе ИИ для Вооруженных сил США и уже применяется для нанесения ударов по Ирану.

