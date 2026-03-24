Назван еще один тип иранских ракет, которые могли подбить американский F-35

В социальных сетях назывались несколько типов иранских ракет, которые могли повредить американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II. В качестве вероятных кандидатов назывались барражирующие "358/359" и мобильные AD-08 Majid.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, напоминает, что небольшие ЗУР есть у иранского комплекса 3rd Khordad (Sevom Khordad), они называются 9th Dey.

Их дальность двадцать километров. На демонстрировавшихся образцах устанавливаются разные типы головок самонаведения - инфракрасные, более совершенные - тепловизионные.

При этом для обнаружения и сопровождения целей могут использоваться пассивные оптико-электронные системы позволяющие вести боевую работу без включения основной радиолокационной станции, которая демаскирует позиции.

Действительно, если внимательно рассматривать приближающуюся к "тридцать пятому" ракету, то можно обнаружить, что своей форме она как ближе к 9th Dey.

Эта ЗУР, хоть и не уничтожила Lightning II, но повредила его и тот совершил жесткую посадку, после которой по всей вероятности будет списан, а его пилот, получивший осколочные ранения находится в госпитале и когда вернется в строй неизвестно.

Алексей Брусилов