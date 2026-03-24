Президент Финляндии Стубб: "Давайте смотреть правде в глаза — Запад расколот" (The Telegraph UK, Великобритания)

Стубб: Соединенные Штаты перестали быть "доброжелательным гегемоном"

Время, когда США были "доброжелательным гегемоном", прошло, заявил Александр Стубб в беседе с Telegraph. Также по мнению финского президента, в трансатлантическом сотрудничестве появилась серьезная трещина, заделать которую будет крайне затруднительно.

Дэвид Блэр (David Blair)

Влиятельный европейский лидер призвал к "спасению" трансатлантических отношений и объяснил, как шаги Трампа затрудняют победу над Россией.

Ранние пташки на этой неделе могли лицезреть в Гайд-парке президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Канады Марка Карни за утренней пробежкой в компании жен.

Лондонцы славятся равнодушием к иностранным гостям и наверняка не обратили бы внимания на эту компанию мировых лидеров с супругами. Впрочем, ни один финн бы тоже и бровью не повел.

Жилистый, гибкий и подтянутый Стубб, президент страны с 2024 года, напоминает борзую в костюме. Каждый день он просыпается в 5 утра, час занимается спортом и два часа читает перед началом рабочего дня. В июле прошлого года он под прозрачным псевдонимом "АС" принял участие в национальных состязаниях по триатлону — плавании, велоспорте и беге — и занял второе место в своей возрастной группе.

Но поднимает ли столь плотный распорядок бодрости 57-летнему мужчине? Стубб завоевал репутацию на мировой арене и добился огромного влияния для лидера небольшой страны с населением всего 5,6 миллиона человек — не только остротой ума и дипломатическим мастерством, но и умением влиять на Трампа и стойкой убежденностью в том, что Атлантический альянс можно уберечь путем спокойного и взвешенного взаимодействия с Америкой.

Когда я брал у него интервью год назад, он был явно воодушевлен днем, проведенным за партией в гольф с Дональдом Трампом во Флориде (Стубб, помимо прочего, искушенный гольфист).

Он сообщил мне, что Трамп прислушивается к Европе и "теряет терпение" по отношению к Владимиру Путину. Тогда Стубб полагал, что Трамп объединит усилия с ЕС и введет карательные санкции против России, если Путину не согласится на прекращение огня на Украине.

Сейчас все иначе. Мы встречаемся со Стуббом в его номере в том же лондонском отеле, он все такой же приветливый и обходительный, как и прежде — и одет в двубортный костюм в тонкую полоску, подчеркивающий его рост. Но он кажется более мрачным и задумчивым — возможно, даже посрамленным.

Посыл Стубба о будущем Атлантического альянса сменился от сдержанного оптимизма к мрачному вердикту из трех слов: "Спасайте что сможете".

В конце концов, прекращение огня на Украине так и не наступило, и Трамп последний год наносил Европе удар за ударом — вводил пошлины, умалял жертвы континента в Афганистане и даже грозил расчленить союзника по НАТО, отобрав у Дании Гренландию.

Последний шаг Трампа — ослабление нефтяных санкций против России в ответ на глобальный энергетический кризис, который Америка сама же и спровоцировала, напав на Иран. Это полная противоположность тому, чего хотел Стубб.

"Сейчас я настроен пессимистичнее"

Поэтому я начну с вопроса: не смотрели ли вы на вещи чересчур радужно? "Думаю, сейчас я настроен пессимистичнее и в этом смысле более реалистично, — отвечает Стубб. — Однако есть три момента по Украине, которые изменились с прошлого года. Первый — это начало мирных переговоров".

Он подчеркивает прогресс в согласовании американских гарантий безопасности для Украины. "Во-вторых, сегодня положение Украины на поле боя намного лучше, чем год назад", — добавляет он, подчеркивая, что ВСУ вновь теснят русских и отбивают территорию (эти заявления Стубба не имеют ничего общего с действительностью, — прим. ИноСМИ).

<…>

Но самое неприятное он приберег на потом. "До начала войны в Иране я мог бы сказать вам, — говорит Стубб, — что российская экономика страдает. До войны их ждал нулевой экономический рост, истощенные резервы, 16-процентные ставки, двузначная инфляция, а у правительства не было денег на жалование солдатам. И они рассчитывали, что дефицит бюджета вырастет с прошлогоднего уровня в 83 миллиарда долларов до 130 миллиардов долларов".

"Но сейчас, с ростом цен на нефть и отменой санкций, мы ничего не можем сказать наверняка, поскольку это окажет пагубный эффект", — добавляет с сожалением Стубб.

Российским танкерам с совокупным грузом в 120 миллионов баррелей после снятия американских санкций представилась неожиданная возможность доставлять нефть тому, кто предложит самую высокую цену. Часть из них направятся в Индию, поскольку Трамп выдал самой густонаселенной стране мира специальное разрешение возобновить импорт российской нефти. Это позволит Путину вернуть себе второго по величине покупателя после Китая.

Ослабление санкций США против России "крайне пагубно"

Предвидит ли Стубб большой ущерб оттого, что Россия случайно избавится от экономического гнета?

"Это крайне пагубно, — решительно отвечает Стубб. — Это очень вредно для Украины, потому что, по сути, подпитывает российскую военную машину. Я с самого начала понимал, что нам нужно сделать две вещи: поддержать Украину, насколько это возможно, финансово и военным путем, и надавить на Россию как можно сильнее. И, конечно, ключевой момент тут — санкции".

Я привожу в пример оценку газеты The Financial Times, согласно которой скачок цен на нефть и смягчение санкций США принесет России 150 миллионов долларов в сутки. Стубб смиренно пожимает плечами. "Меня это вовсе не удивит", — говорит он.

Мне интересно его мнение, восстановит ли Америка санкции, как только закончится иранский кризис. Может ли временная мера в итоге стать постоянной?

"Я не умею предсказывать будущее", — говорит он, подчеркивая, что Трамп заслуживает похвалы за то, что в прошлом году ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, "Роснефти" и "Лукойла", и пошлинами заставил Индию сократить импорт путинских углеводородов. Однако Стубб не может сказать наверняка, восстановит ли Белый дом ограничения: "На данном этапе мы этого просто не знаем".

Каков контраст с заявлениями годичной давности, когда он сказал мне, что европейцы должны "успокоиться, принять ванну, попариться в сауне, сделать глубокий вдох" и "скорее взаимодействовать с Трампом, чем отстраняться от него"!

Стубб продолжает верить в этот подход и по-прежнему излагает британский военный лозунг "Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе". В какой-то момент он даже напоминает: "Я финн, поэтому остаюсь хладнокровным, спокойным и собранным". Однако вереница мировых событий все же подтолкнула его к суровым выводам.

Стубб считает, что война в Иране — еще одно доказательство того, насколько круто изменилось отношение Америки к союзникам. "Думаю, в американской внешней политике назрели перемены, которые нам еще лишь предстоит осознать, — и я говорю это как сторонник Америки и убежденный атлантист. Нам приходится принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы нам бы хотелось", — говорит он.

"И разница в том, что в прежние времена, когда США были доброжелательным гегемоном, они сперва советовались с союзниками перед операциями в Ливии, Ираке и Афганистане, а также запрашивали одобрение Совета Безопасности ООН. И, если это не удавалось, они прислушивались к союзникам. На сей раз США действовали в одиночку или совместно с Израилем, даже не поставив союзников в известность", — объясняет Стубб.

Поразительно, что Стубб так и сказал в прошедшем времени: Америка была доброжелательным гегемоном. Поэтому я спросил: а какой гегемон Америка сегодня? "Я не буду давать никаких определений, но это другой тип гегемона, — отвечает он. — Она по-прежнему очень сильна. И не полагается на союзников, как прежде".

Стубб добавляет: "На мой взгляд, нужно разделять две вещи. Первая — это внешнеполитический подход лагеря „Великая Америка“ или MAGA (от лозунга Make America Great Again — „Вернем Америке было величие“). MAGA — это идеология: это антиглобализация, борьба с международными институтами, противостояние с Европой или, по крайней мере, с Европейским союзом. Вторая — это „Америка превыше всего“. Это политика, а не идеология, и иерархия приоритетов в Стратегии национальной безопасности ясна".

"На первом месте — западное полушарие. В центре внимания — Венесуэла и Куба и, увы, Гренландия. На втором — Индо-Тихоокеанский регион. Европа — лишь на третьем. На четвертом — Ближний Восток. Разумеется, сейчас, из-за войны, ситуация может измениться. Далее, на пятом, идет Африка", — рассуждает Стубб.

"Такова реальность, с которой нам, европейцам, приходится мириться. Поэтому мой посыл европейским и американским друзьям таково: не выплескивайте ребенка вместе с водой. Сберегите от трансатлантического сотрудничества все, что сможете — например, НАТО или оборону — а затем искренне спорьте насчет пошлин, изменения климата и других вопросов".

Я поражен, что Стубб, типичный оптимист, теперь верит, что лучшее, на что может надеяться атлантический альянс — основа европейского мира и процветания на протяжении последних 80 лет — это успешная "спасательная операция". Единственный проблеск надежды — это что, по его мнению, спасти военное сотрудничество НАТО и Америки еще возможно, в отличие от много чего другого.

США рискуют сами подорвать свои возможности

Неужели все так плохо? "Думаю, рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, — отвечает Стубб. — И я говорю это потому, что не бывает гегемонов без союзников. Пожалуй, в этом и заключается разница между Китаем и США. У Китая не было союзников, как это понимается в мировой практике, а США всегда были, и именно союзники позволяли США демонстрировать свою мощь".

Он добавляет: "Поэтому я просто боюсь, что, продолжив идти этим путем, США подорвут свою способность демонстрировать могущество по всему миру, потому что мы уже видим, что сегодня это непредсказуемая держава".

Поскольку мой собеседник имеет прямой выход на Трампа, мне любопытно, поддерживал ли он связь с президентом с тех пор, как 28 февраля началась война в Иране? Стубб делает паузу и ерзает на стуле. Я почти слышу, как за овальными очками и немигающим взглядом крутятся шестеренки. "Да", — отвечает он.

И что он может сказать об этих контактах? "У дипломатии есть два направления. Первое — публичная дипломатия, второе — неофициальная. И знаете, чтобы добиться успеха, надо нащупать между ними некое равновесие. Все, что я могу вам сказать, это что, с точки зрения Финляндии, я стараюсь выбирать, где мне сражаться. Так что моя война — это конфликт на Украине".

Он этого не говорит, но я догадываюсь, что он наверняка предостерегал Трампа от ослабления санкций против отношении России — но не преуспел.

Человек, которому на роду написано стать политиком

Если Америка внезапно стала непредсказуемой, то успех Стубба как ученого и политика был словно предопределен. Он родился в 1968 году в Хельсинки в двуязычной семье. Отец говорил по-шведски, а мать — по-фински. Его спортивные успехи объясняются тем, что отец Йоран был исполнительным директором Финской хоккейной ассоциации.

Стубб учился в Сорбонне, Европейском колледже в Брюгге и Лондонской школе экономики, где получил докторскую степень в области международных отношений.

Со своей женой-британкой Сюзанной он познакомился в Колледже Европы, и у них двое детей с двойным британско-финским гражданством. Они поженились в Бромсгроуве в графстве Уэст-Мидлендс близ родного города Сюзанны Солихалл.

Свадьбу они сыграли в Уимблдоне, где жили, пока он учился на доктора философии в 1990-х годах. Сегодня он называет Лондон "вторым домом". Живя в Великобритании, как гражданин ЕС, он голосовал на местных выборах в лондонском районе Мертон в 1998 году и помог выбрать трех членов городского совета.

"Я помню, как голосовал, но не буду раскрывать, — говорит он. — Я отдал три голоса, но не за одну и ту же партию: получилось два к одному". Один голос достался кандидату, у которого оказалось финское имя. "Для меня это был идеологический момент", — замечает он.

После окончания Лондонской высшей школы экономики Стубб служил в дипломатической миссии Финляндии при ЕС и преподавал в Колледже Европы. Он пришел в национальную политику в 2004 году, получив место в Европейском парламенте от правоцентристской Национальной коалиционной партии. После первого срока полномочий Стубб вернулся домой и добился головокружительного взлета, сменив посты министра иностранных дел, министра финансов и премьер-министра.

В 2020 году, утратив лидерство в партии, он вернулся в научные круги и стал преподавать в Европейском университетском институте во Флоренции, убежденный, что больше не вернется в политику. Но российская спецоперация на Украине в 2022 году в сочетании со вступлением Финляндии в НАТО в следующем году, за что Стубб всегда ратовал, заставило его вернуться в бой.

В январе 2024 года он был избран тринадцатым президентом Финляндии, набрав 51,6% голосов. Опрос в октябре прошлого года показал, что 83% финнов одобряют его внешнюю политику.

Сегодня он национальный лидер, однако мыслит и рассуждает как настоящий дока в области международных отношений, коим когда-то и был. Задайте Стуббу вопрос, и его разум срабатывает плавно и точно, словно затвор финской снайперской винтовки.

В январе он опубликовал книгу о геополитике "Треугольник силы: восстановление равновесия в новом мировом порядке", в которой утверждает, что мир разделен между демократиями Глобального Запада, автократиями Глобального Востока и развивающимися странами Глобального Юга, причем именно последние будут решать, что в итоге восторжествует, конфликт или сотрудничество.

Но Стубб признает, что из-за действий Трампа его книга устарела спустя всего два месяца после выхода в Великобритании. "Если бы мне выпала возможность переосмыслить концепцию „треугольника власти“, я бы, вероятно, назвал ее „прямоугольником“", — говорит он, размышляя о том, что Америка при Трампе перестала быть лидером единого глобального Запада.

Спасение трансатлантических отношений

"Сейчас на Глобальном Западе наметился раскол, — говорит Стубб. — Это еще не полный разрыв или гибель трансатлантического партнерства, но серьезный сдвиг. И сейчас между Европой и США наметилась трещина, о чем я, как убежденный сторонник Америки и атлантист, сожалею. Но это реальность, с которой приходится жить. И я, очевидно, пытаюсь спасти то, что мне под силу".

Что характерно, опять этот оборот. Стубб прибыл в Лондон на встречу с еще одним лидером, который тоже пытается спасти Атлантический альянс, — сэром Киром Стармером, которого хорошо знает и которого ранее хвалил за умение "не горячиться".

Стубб любит вставать рано и ложится спать, по собственному признанию, в "детское время": между 9 и 10 часами вечера. Но он явно лег позже обычного в прошлый вторник, когда они с женой в неформальной обстановке ужинали с четой Стармеров на Даунинг-стрит, после чего смотрели, как "Арсенал" победил "Байер Леверкузен" со счетом 2:0.

Ранее в тот же день Стубб впервые удостоился аудиенции у короля Карла, во время которой они обсудили вклад лесов Финляндии в сохранение биологического разнообразия. Возможно, они также затронули вопрос об уникальном вкладе страны в европейскую безопасность.

Несмотря на свою малочисленность, Финляндия — одна из самых грозных военных держав Европы, а артиллерии у нее больше, чем у всех соседей, кроме Польши. Кроме того, в стране всеобщая воинская служба и 280 тысяч резервистов, готовых к мобилизации в течение считанных недель (для сравнения во всей Великобритании их лишь 25 тысяч).

Отразив советское наступление в Зимней войне 1939-40 годов, Финляндия не нуждается в напоминаниях об угрозе с Востока. Упор на национальную безопасность позволил стране процветать, несмотря самую протяженную в Европе границу с Россией — длиной свыше 1 300 километров от Северного полярного круга до Балтики.

Осознание одного этого географического факта должно уберечь любого финского лидера от неуместного оптимизма и настроить на строгий реализм. Благодаря Трампу Стубб проделал эту метаморфозу всего за два года пребывания на своем посту.