Бывший посол Турции в России Умит Ярдым в беседе с Cumhuriyet рассказал о подоплеке покупки С-400 (Cumhuriyet, Турция)

Экс-посол Турции в России Ярдым рассказал об истории покупки Анкарой С-400

США активно интересуются перспективами использования Анкарой закупленного у России ЗРК С-400, пишет Cumhuriyet. И похоже, что Вашингтон делает все, чтобы этот комплекс не был развернут турецкой армией.

Бату Бозкюрк (Batu Bozkürk)

После ракетных пусков со стороны Ирана Турция обсуждает свою противовоздушную оборону. Перехват ракет кораблем НАТО и последующее развертывание альянсом дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot в Турции напомнили о системе С-400, приобретенной ранее Анкарой у России. На вопрос о том, почему С-400, купленная в 2017 году и поставленная в 2019 году, не применялась для перехвата ракет, министерство национальной обороны Турции ответило, что "система НАТО автоматически выбирает и запускает самое подходящее и быстрое средство перехвата".

В этой ситуации систему могут вообще не использовать

Ответ Минобороны Турции наводит на мысль о том, что С-400, возможно, вообще не будут использовать. Ведь вооружение, разработанное Россией, как утверждается, не может быть интегрировано в систему НАТО. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер (Yaşar Güler) в интервью газете Posta 6 марта заявил: "После приобретения этой системы (С-400) мы проинформировали американских коллег о нашей концепции ее автономного (stand-alone) использования, без интеграции с системами НАТО. В результате мы по-прежнему считаем эту идею наиболее разумным решением". Хотя в некоторых средствах массовой информации заявление Гюлера было подано как "мы используем С-400 автономно", слова "идея" и "решение" не обязательно указывают на это.

Умит Ярдым отвечает на вопросы

Так почему, как и за какую цену Турция приобрела С-400? Можно ли было в то время закупить Patriot у США? Были ли С-400 куплены, как утверждается, для защиты от возможного нападения со стороны НАТО или даже для защиты президентского дворца в Бештепе? Можно ли сегодня для решения проблемы с F-35 передать С-400 России или другой стране? Умит Ярдым, занимавший пост посла Турции в Москве с 2014-го по 2016 год, ответил на эти вопросы в интервью Cumhuriyet.

По поводу процесса закупки Ярдым рассказал: "Турция в начале 2010-х годов обратилась к США с запросом на покупку системы противовоздушной обороны Patriot. США положительно отнеслись к сделке, однако возникли трудности с “передачей технологий”. В дальнейшем, во время первого срока Трампа (2017-2021 годы), турецко-американские отношения стали ухудшаться. Тогда Турция обратилась к России".

Повлиял ли сбитый самолет?

На вопрос "сыграл ли сбитый Турцией в 2015 году российский военный самолет какую-то роль в повороте к России" экс-посол ответил: "Это было решение, принятое исключительно на политическом уровне, и оно могло оказать влияние. Отношения с Россией тогда испортились. Мнение о том, что покупка С-400 использовалась как политический инструмент для налаживания отношений, высказывалось всегда. Я тоже этого не исключаю. Такого рода шаги применяются на Ближнем Востоке. Политические проблемы с Россией, а также напряженность в турецко-американских отношениях в то время подтолкнули Турцию к использованию иных каналов. Соединенным Штатам хотели дать понять, что у Анкары есть и другие варианты".

"Цена может исчисляться десятками миллиардов долларов"

Так сколько же Турция заплатила за С-400? Хотя в публичном поле озвучивается сумма в 2,5 миллиарда долларов, бывший торговый советник Айдын Сезер (Aydın Sezer), который ранее работал в Москве, заявлял, что вторая партия С-400 не поступила и что с учетом кредита Турция заплатила максимум 1,25 миллиарда долларов. Умит Ярдым, в свою очередь, обращает внимание на побочные издержки: "После покупки С-400 звучали оценки о том, что Турция является “так называемым партнером” по НАТО. Отношения с США ухудшились. Резолюцию Байдена о “геноциде армян” 2021 года можно определить как политическое продолжение этого процесса. США сблизились с Грецией по Южному Кипру (так в Турции называют Республику Кипр, в отличие от признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра, — прим. ИноСМИ). В отношении Турции были введены ограничения в рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA). Нас исключили из программы F-35. Пострадала турецкая оборонная промышленность. Если сложить все это, получится сумма, которую можно выразить не в один или 2,5 миллиарда долларов, а в десятках миллиардов".

Говорили, что С-400 "были куплены для защиты дворца"

Несмотря на все это, "передача технологий", отсутствие которой было проблемой при попытке закупки Patriot у США, не состоялась и при приобретении С-400. Умит Ярдым связывает это с желанием Турции восстановить отношения с Соединенными Штатами. С другой стороны, по поводу С-400 озвучивались такие оценки, как "были куплены против возможной угрозы со стороны НАТО" или "были приобретены для защиты дворца". Дипломат отметил: "Я не согласен с этим. Да и Турция в сложившихся условиях не могла пойти на враждебные отношения с НАТО. Альянсу хотели дать сигнал: “Мы можем смотреть и в другие стороны”".

"Попросту говоря, выкинуть на помойку"

Так как же будет решена проблема с С-400? Посол США в Анкаре Том Баррак (Tom Barrack) в двух отдельных заявлениях в январе и декабре сказал, что проблема оперативной совместимости С-400 решена, а вопрос использования будет решен в течение четырех-шести месяцев. Иначе говоря, дипломат заявил, что Турция "не эксплуатирует" систему и "избавится" от нее. С другой стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Турция является конечным пользователем С-400 и не может передавать систему третьим странам. Умит Ярдым в этой связи пояснил: "Я считаю маловероятным, что Турция продаст С-400 третьей стране или вернет России. Скорее всего, могут сойтись на такой общей точке, как хранить в Турции без использования, то есть, попросту говоря, выкинуть на помойку. Дополнительных батарей не будет, взаимодействия на уровне технологий — тоже. Простаивающий С-400 отправят на склад, — такая картина перед нами".