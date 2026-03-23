МиГ-25РУ — двухместный учебно-тренировочный истребитель

55 лет назад 20 марта 1971 года совершил первый вылет головной серийный истребитель МиГ-25РУ. Его поднял в небо лётчик-испытатель М. Н. Элькинбард.

Лётчик-испытатель М. Н. Элькинбард. Источник: Валерий Агеев

В процессе летных испытаний базовых самолетов семейства МиГ-25 — МиГ-25П и МиГ-25Р летчики-испытатели пришли к выводу, что специфический уровень летно-технических характеристик этих самолетов, в особенности по высоте и скорости, требует создания учебно-тренировочных вариантов.

Эти спарки являлись невооруженными самолетами и не могли выполнять боевые задачи. При их проектировании конструкторы ОКБ стремились обеспечить максимальную унификацию не только между собой, но и между исходными модификациями.

МиГ-25ПУ отличался от МиГ-25РУ только наличием имитатора вооружения. В отличие от учебно-тренировочной модификации самолета МиГ-23 кабина инструктора была расположена впереди, а позади сидел его летчик, которому в будущем предстояло пересесть на полноценный МиГ-25Р. Управление было продублировано для обеих кабин. Связь поддерживалась с помощью переговорного устройства.

Системы управления и ряд других систем (воздушных сигналов, автоматического управления, управления двигателем, жизнеобеспечения, кондиционирования и т.д.) были модернизированы и доработаны для имитации отказов.

Система катапультирования также была усовершенствована, чтобы обеспечить автоматическое покидание машины в случае опасности.

Характеристики МиГ-25ПУ и РУ практически не отличались от характеристик базовых вариантов, за исключением предельного числа М, которое в целях безопасности было снижено до 2,65 (вместо 2,83).

Самолёты МиГ-25РУ строились серийно в Горьком в 1970–1982 годах, выпущено более 50 экземпляров. 22 июня 1975 года на самолёте МиГ-25РУ, получившем в FAI обозначение Е-133, лётчиком-испытателем С. Е. Савицкой был установлен женский мировой авиационный рекорд скорости полёта на дистанции 15–25 км — 2683,44 км/ч.

Лётчик-испытатель С. Е. Савицкая. Источник: Валерий Агеев

На базе первого серийного самолёта МиГ-25РУ №0101 была создана летающая лаборатория для отработки средств спасения многоразового космического корабля «Буран» — катапультируемых кресел К-36РБ.

Катапультируемое кресло К-36РБ. Источник: Валерий Агеев

Катапультирование осуществлялось с использованием манекена. Для этого использовалась задняя кабина, с которой сняли фонарь, а вместо него по бокам были установлены металлические бортики. Также, спереди кабины был установлен металлический козырек.

В носовой части МиГ-25РУ устанавливалась видеокамера в специальном контейнере, которая должна была фиксировать момент катапультирования. Помимо этого, камеры устанавливались и на законцовках крыла и хвостовой части фюзеляжа. После основных испытаний, самолет ещё много раз использовался по подготовке программы «Буран». Сейчас эта машина находится в ЛИИ им. М.М.Громова.

Посадка «Бурана». Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев