Иран перешел от обороны к наступлению в конфликте с США и Израилем

229
0
0
Военнослужащие ВС Ирана
Источник изображения: Iranian Presidency Office/AP

FT: Иран сменил оборонительную тактику на наступательную

Иран в конфликте с США и Израилем сменил оборонительную тактику на наступательную. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи, чьи слова приводит Financial Times (FT).

По его мнению, на данном этапе иранские вооруженные силы действуют максимально эффективно.

«Вооруженные силы благодаря молодым и целеустремленным ученым производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника. Мы продолжим эту тенденцию и преподнесем новые сюрпризы на поле боя», — подчеркнул генерал Абдоллахи.

По его словам, враги «в какой-то степени осознали», что недооценили Иран.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Власти США объяснили атаку необходимостью устранения ядерной угрозы, якобы исходящей от Тегерана. В ответ Исламская Республика заявила о начале ответной операции, в ходе которой была атакована территория Израиля, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили, что продолжат отвечать на удары по своей энергоинфраструктуре.

