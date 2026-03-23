Иранский удар по военной базе Диего-Гарсия вызовет тревогу во всей Европе (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Иран показал, что Европа находится в пределах досягаемости его ракет

Ударив по базе Диего-Гарсия, Иран продемонстрировал, что дальность полета его баллистических ракет куда больше, чем считалось, пишет The Telegraph. В том числе в пределах их досягаемости находится почти вся континентальная Европа, а также часть Великобритании.

Пол Нуки (Paul Nuki)

Эксперты опасаются, что отныне Лондон, Париж, Берлин и все прочие европейские столицы находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

Сообщения об ударах Ирана баллистическими ракетами по военной базе Диего-Гарсия, расположенной в Индийском океане, вызвали тревогу на Западе.

Считается, что Иран нанес удар по британско-американской базе на островах Чагос ракетой "Хорремшехр-4". Эта ракета весит 20 тонн и способна нести 80 кассетных боеприпасов.

Как заявили The Telegraph военные аналитики, попытка удара по базе, расположенной на расстоянии более 2400 миль (около 3860 км) от места старта, свидетельствует о том, что иранские баллистические ракеты могут поставить под угрозу континентальную Европу, а возможно, и Великобританию.

"Отныне Лондон, Париж, Берлин и все прочие европейские столицы находятся в пределах досягаемости иранских ракет", — заявил бригадный генерал Ран Кохав (RanKochav), бывший научный сотрудник исследовательского центра RUSI* (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* — Королевский объединенный институт оборонных исследований*, — прим. ИноСМИ) и экс-командующий ВВС и ракетными войсками Израиля.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что максимальная дальность ракет "Хорремшехр-4" составляет около 1900 миль (примерно 3000 км).

Таким образом, в зону их досягаемости попадают британские и другие военные базы в Южной и Восточной Европе, в том числе на Кипре, в Греции, Турции, на Балканах и, возможно, даже в Италии, Австрии и Германии.

Как заявили в субботу представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможная дальность действия может достигать 2500 миль (примерно 4000 км). Это ставит под угрозу часть территории Великобритании.

Кипр уже подвергся удару беспилотника, предположительно запущенного с территории Ливана. Вполне возможно, сообщил неназванный израильский эксперт, что две баллистические ракеты, перехваченные на прошлой неделе в небе над Турцией, были нацелены Ираном на Кипр.

"Мы слышали о перехватах баллистических ракет в небе над Турцией. Не думаю, что целью была Турция — скорее всего, это был Кипр", — заявил научный сотрудник Тал Инбар (TalInbar) из Альянса за противоракетную оборону.

"Что касается иранской ракеты сверхдальнего действия “Хорремшехр”, то следует помнить, что “родоначальник” этой династии — советская Р-27 — даже с меньшим количеством топлива имеет дальность 3000 км", — добавил он.

Кроме того, предупредил Инбар, нет ясности насчет того, освоил ли Иран технологии, необходимые для успешного запуска ракет на столь большое расстояние — именно этим можно объяснить, почему именно предполагаемая ракетная атака на базу Диего-Гарсия оказалась неудачной.

По данным The Wall Street Journal, ни одна из иранских ракет не попала в цель: одна, как полагают, была сбита американским корабельным перехватчиком SM-3, а у другой произошел сбой во время полета.

"Возможно ли [достичь Диего-Гарсии]? С технической точки зрения — да. Известны ли нам какие-либо предыдущие иранские испытания ракет на столь большую дальность? Нет. И дело не только в уменьшении веса головной части и самой боеголовки", — сказал Тал Инбар.

"Речь также идет о наведении ракеты и управлении, что является значительно более сложной задачей на столь большой дальности. Кроме того, существуют некоторые препятствия, связанные с экстремальным нагревом головной части", — добавил он.

Тем не менее попытка ракетного удара по базе Диего-Гарсия поднимет вопросы о готовности Великобритании по мере затягивания войны отражать иранские удары по британским базам, расположенных в разных странах мира.

Эсминец HMS Dragon, отправленный в Восточное Средиземноморье после удара иранского беспилотника по базе ВВС Великобритании Акротири, еще не достиг Кипра.

Как заявил The Telegraph военный аналитик и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм (Philip Ingram), только эсминец типа 45 способен защитить военную базу от баллистических ракет. По его словам, запуск иранской ракеты в сторону островов Чагос показал, что британская военная база на Кипре уязвима для удара иранских ракет.

"У иранцев есть баллистические ракеты, способные поразить Диего-Гарсию, а у нас есть аналогичные стратегические объекты, базирующиеся на Кипре. Они имеют еще бо̀льшую важность с точки зрения того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. При этом совершенно очевидно, что Кипр находится в пределах досягаемости баллистических ракет", — сказал Ингрэм.

Известно, что Иран располагает тремя типами ракетам с большим радиусом действия (включая "Хорремшехр"), способными наносить удар по некоторым частям Европы и другим удаленным целям.

Иранский беспилотник "Шахед-136" также может использоваться для поражения удаленных целей на дальности до 2500 км.

Эти относительно простые и дешевые боеприпасы в последние недели применялись Ираном для ударов по территории стран Ближнего Востока, а 1 марта беспилотник типа "Шахед" поразил авиабазу ВВС Великобритании Акротири, причинив незначительные повреждения ангару.

Власти Великобритании заявили, что беспилотник был запущен не из Ирана, а с территории Ливана проиранской военизированной группировкой "Хезболла".

Иран также располагает крылатыми ракетами "Сумар", которые, как полагают, способны поражать цели на расстоянии до 3000 км.

В отличие от иранских баллистических ракет, эти боеприпасы (как и беспилотники) способны нести меньшую полезную нагрузку. Однако при этом они могут летать на малой высоте, практически прижимаясь к местности, что затрудняет их обнаружение. К тому же они более точны.

По мнению экспертов, иранские баллистические и крылатые ракеты, теоретически, могут нести ядерные или химические боеголовки.

Однако ядерными боеголовками Тегеран не обладает. Также нет никаких доказательств того, что в настоящее время у Ирана имеется химическое оружие, хотя эта страна и производила некоторое его количество после ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

В статье, опубликованной в начале марта Европейским центром исследований в области противодействия терроризму и разведки (ECCI), говорится, что если война перекинется на Европу, Иран, вполне вероятно, будет наносить удары по целому ряду объектов.

"Если Иран решит нанести удар по территории Европы, то в этом случае, по мнению аналитиков, следует ожидать многостороннего подхода. Вполне вероятны высокоточные удары по логистическим центрам НАТО, а также экономические потрясения в результате атак на портовую инфраструктуру Средиземноморья или СПГ-терминалы, расположенные в Италии, Греции и Румынии", — говорится в документе.

В том же документе отмечается, что страны Европы, которые входят в НАТО, "хорошо подготовлены к защите от этих ракет".

В сообщении цитируются слова представителя Верховного штаба союзных войск в Европе полковника Мартина Л. О’Доннелла (Martin L O’Donnell): несмотря на то, что НАТО не исключает возможности иранского удара по Европе, О’Доннелл уверен, что с этим можно справиться.

"У НАТО есть все необходимое для защиты территории альянса, защиты нашего миллиардного населения. Поэтому я думаю, что европейцы — а я сам живу в Европе — могут спать спокойно, зная, что НАТО способна отразить любую угрозу альянсу", — заявил полковник О’Доннелл.

Как заявил в субботу в интервью Би-би-си бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Барронс (Richard Barrons), удар по Диего-Гарсии показал, что иранские ракеты обладают большей мощностью, чем считалось ранее.

"Раньше мы думали, что дальность действия иранских ракет составляет 2000 км, а Диего-Гарсия находится в 3800 км от Ирана", — сказал Барронс.

В прошлом году Иран пригрозил нанести удар по Диего-Гарсии в случае нападения США, заявив, что может сделать это с помощью новых модификаций баллистической ракеты "Хорремшехр".

Газета The Wall Street Journal, которая первой сообщила о попытке удара по Диего-Гарсии со ссылкой на неназванных американских чиновников, заявила, что ни одна из ракет не попала по территории базы. Однако, как сказано в статье, эти удары следует расценивать как "примечательную попытку выйти далеко за пределы Ближнего Востока".

Это сообщение появилось всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп вновь надавил на Великобританию и других европейских союзников, побуждая их направить корабли с целью разблокировки Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл, перекрыв экспорт нефти из Персидского залива.

Индийский танкер прибывает в порт Мундра через Ормузский пролив, 16 марта 2026 года. Источник: Amit Dave/Reuters

В пятницу вечером в социальных сетях Трамп раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не оказывают поддержку в американо-израильской войне против Ирана, а также назвал их "трусами".

Позже представители Армии обороны Израиля заявили: "Иранский террористический режим представляет собой глобальную угрозу — теперь из-за своих ракет, которые могут достичь Лондона, Парижа или Берлина. Иранский террористический режим совершил нападения на двенадцать стран Ближневосточного региона и изыскивает возможности, чтобы увеличить угрозу".

С тех пор как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по Ирану, он пошел по пути эскалации конфликта "в горизонтальном направлении" и бьет по другим странам и объектам, в первую очередь по морским судам в Ормузском проливе.

"Горизонтальная эскалация происходит в том случае, когда государство расширяет географический и политический масштаб конфликта, вместо того, чтобы "вертикально" его усиливать на конкретном театре военных действий", — заявил профессор Роберт Пейп (Robert Pape), директор проекта по безопасности и угрозам при Чикагском университете.

"Данная стратегия особенно привлекательна для более слабых сторон военного противостояния. Вместо того чтобы пытаться победить более сильного противника в лоб, слабейшая сторона умножает области риска, вовлекая в конфликт другие государства, экономические сектора и внутренние сообщества", — добавил профессор Пейп.

В то же время неясно, нужно ли Ирану со стратегической точки зрения наносить удары по Европе. До сих пор Великобритания и Европа напрямую не вмешивались в войну, несмотря на давление со стороны США, и вряд ли Иран захочет эту ситуацию изменить.

"Что касается европейской противоракетной обороны, то у Европы в этом смысле есть некоторые средства, хотя, безусловно, их недостаточно. Однако я с трудом могу себе представить, чтобы Иран открыл новый фронт, напрямую нацелившись на европейские объекты", — сказал Тал Инбар.

Исключением являются базы, которые используются Соединенными Штатами для нанесения ударов по иранской территории. Иран с самого начала заявлял, что рассматривает их как законные военные цели, поэтому он наносил удары по британским базам на Диего-Гарсии и на Кипре, а также в северном Ираке и Омане.

Как заявил газете The Telegraph иранский источник, любая страна, которая позволяет использовать свои базы против Ирана, "не может чувствовать себя в безопасности".

"Держитесь подальше от этой бойни и тех ловушек, которые расставили для вас Америка и Израиль. Неважно, где вы находитесь, нам известно, откуда вылетают вражеские самолеты", — добавил источник.

Великобритания не позволила США использовать свои базы для нанесения первоначальных ударов по Ирану, однако впоследствии дала разрешение на их использование в оборонительных целях.

Позиция Лондона вновь изменилась в минувшую пятницу, когда правительство заявило, что США могут использовать базы Великобритании для нанесения ударов по иранским войскам, угрожающим кораблям в Ормузском проливе.

При этом британское правительство продолжает преподносить свою позицию как чисто оборонительную. "Соглашение об использовании Соединенными Штатами баз на территории Великобритании с целью коллективной самообороны данного региона включает в себя оборонительные операции США по уничтожению ракетных комплексов и возможностей, которые используются для нанесения ударов по кораблям в Ормузском проливе", — говорится в заявлении.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ