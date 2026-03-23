Трамп не отрицает возможность "свернуть" войну с Ираном без открытия Ормузского пролива (Axios, США)

Axios: США могут завершить войну с Ираном без разблокировки Ормузского пролива

Трамп рассматривает возможность "свернуть" войну с Ираном без урегулирования кризиса, который был вызван блокировкой Ормузского пролива, пишет Axios. Такой шаг станет по-настоящему "экстраординарным", поскольку завершение боевых действий не приведет к снижению цен на нефть внутри самих США.

Барак Равид (Barak Ravid), Марк Капуто (Marc Caputo), Дэйв Лоулер (Dave Lawler)

Президент Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность "свернуть" войну с Ираном без урегулирования кризиса, связанного с блокировкой Ормузского пролива.

Почему это важно: Трамп уже несколько дней говорит о том, что война может скоро закончиться, но это заявление — самый явный сигнал на данный момент о том, что он активно рассматривает такой вариант. Если США действительно выйдут из конфликта, не открыв пролив, другим странам придется устранять последствия масштабного экономического кризиса.

Что заявил Трамп: "Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", — написал Трамп в соцсети Truth.

Он перечислил такие задачи, как ослабление ракетного потенциала и промышленной базы Ирана, ликвидация иранского флота и ВВС, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и защита союзников США на Ближнем Востоке, большинство из которых подверглись нападениям во время войны.

"Другие страны, которые используют Ормузский пролив, должны будут при необходимости его охранять и контролировать. Соединенные Штаты этим заниматься не будут, — написал Трамп. — Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по защите Ормузского пролива, но как только угроза со стороны Ирана будет устранена, в этом не будет необходимости".

Реальное положение дел: Один из американских представителей заявил, что, по его мнению, заявление Трампа не означает скорого окончания войны: "Он просто сказал, что мы приближаемся к цели. Тем временем американские военные силы наносят мощные и непрерывные удары. Это будет продолжаться еще пару недель".

США намерены направить в регион тысячи морских пехотинцев и совершают масштабные удары, чтобы Иран не мог угрожать Ормузскому проливу. Некоторые советники Трампа по-прежнему считают наземные операции вероятным вариантом развития событий.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "президент и Пентагон прогнозировали, что для выполнения данной операции потребуется примерно 4–6 недель. Сейчас начинается третья неделя". Другой представитель Белого дома повторил, что Трамп подчеркивал, что операция идет по плану.

Между строк: Кризис в Ормузском проливе поставил Трампа в безвыходное положение. Он не может закончить войну на своих условиях, если не ослабит давление Ирана на нефтяные перевозки в Персидском заливе, однако применение силы для разблокировки пролива грозит эскалацией конфликта и может подвергнуть американских солдат опасности.

Согласно источникам, изначально Трамп хотел завершить войну до конца марта, но кризис в Ормузском проливе вынудил его продолжать операцию дольше, чем он планировал.

Хотя в своем сообщении в соцсети Трамп дал понять, что обеспечить безопасность пролива будет легко, его команда выглядит растерянной, пытаясь определить, как лучше этого добиться.

В Белом доме обсуждаются различные варианты, такие как захват острова Харг у побережья Ирана, чтобы заставить иранские власти открыть пролив.

В кулуарах: Союзники и советники, которые беседовали с Трампом, говорят, что президент США испытывает противоречивые чувства по поводу войны.

С одной стороны, он обеспокоен ценами на нефть и раздражен тем, что не может убедить союзников помочь решить проблему блокировки Ормузского пролива.

С другой стороны, он в восторге от возможности продемонстрировать военную мощь, уничтожив лидеров Ирана и военный потенциал страны.

"Мы в ударе! Мы побеждаем!" — сказал Трамп своему доверенному лицу, выступающему против войны, которое передало эти слова изданию Axios.

Опросы показывают, что в целом война крайне непопулярна, но, по словам советников президента, Трамп ориентируется на большинство республиканцев из лагеря MAGA, которые поддерживают этот военный конфликт.

Обратная сторона медали: Трамп хотел, чтобы страны НАТО и другие союзники направили военные корабли, минные тральщики и самолеты в составе коалиции для разблокировки пролива.

Большинство союзников США отказались. Великобритании удалось убедить некоторые западные страны подписать политическое заявление в поддержку такой коалиции без обязательств направлять войска в регион.

Это не удовлетворило Трампа. В пятницу он назвал страны НАТО "трусами" и заявил, что без США НАТО — это "колос на глиняных ногах".

В итоге: Вывод американских войск и прекращение поддержки без решения серьезного экономического кризиса, который был вызван войной и привел к росту цен на топливо внутри страны, стал бы экстраординарным шагом.