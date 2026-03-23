Китай создал стронциевые часы с ошибкой в 1 секунду за два возраста Вселенной

Китайские учёные сделали важный шаг в отрасли, которая ранее не была «сильной» стороной КНР. Речь идёт об узком клубе стран, которые производят собственный хронометраж на основе современных технологий определения единицы времени с точностью до 18-19 разрядов после запятой.

Научно-техническая группа под руководством Пань Цзяньвэя из университета Хэфэй создала стронциевые часы (часы оптического диапазона). Утверждается, что это одни из самых точных часов не только в Китае, но и в мире.

Из сообщения китайских СМИ:

Заявленная точность часов такова, что они могут «спешить» или «отставать» менее чем на 1 секунду за 30 млрд лет.

Это примерно вдвое превышает оценочный возраст Вселенной.

Точность уровня 10 в минус 19 степени для часов была достигнута к настоящему моменту лишь в двух лабораториях: в американском Национальном институте стандартов и технологий, а также в Национальной лаборатории стандартов в Германии.

Китайский телеканал CCTV со ссылкой на членов научной группы:

Эта работа открыла для Китая практический путь к разработке более стабильных и портативных оптических часов, а также их космических версий. Она закладывает прочную основу для использования оптических часов для проверки фундаментальных физических принципов, улучшения спутниковой навигации следующего поколения и создания единого сверхточного глобального стандарта времени.

Принцип действия оптических часов основан на лазерной технологии захвата атомов стронция или (и) рубидия при крайне низких температурах. Измерение времени идёт посредством фиксации частоты колебаний на наноуровне.

В Китае заявляют, что отправят вариант стронциевых часов на свою орбитальную станцию для подтверждения основных параметров точности времени и определения координат.

Отличительной особенностью китайских оптических часов NIM-Sr1 является то, что они в разы меньше немецких и американских при той же или большей точности. Эксперты считают, что это позволит Китаю создавать ещё и современные вариант сверхточного оружия.