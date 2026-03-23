Китай создал стронциевые часы с ошибкой в 1 секунду за два возраста Вселенной

Китайские учёные сделали важный шаг в отрасли, которая ранее не была «сильной» стороной КНР. Речь идёт об узком клубе стран, которые производят собственный хронометраж на основе современных технологий определения единицы времени с точностью до 18-19 разрядов после запятой.
Научно-техническая группа под руководством Пань Цзяньвэя из университета Хэфэй создала стронциевые часы (часы оптического диапазона). Утверждается, что это одни из самых точных часов не только в Китае, но и в мире.
Это примерно вдвое превышает оценочный возраст Вселенной.
Точность уровня 10 в минус 19 степени для часов была достигнута к настоящему моменту лишь в двух лабораториях: в американском Национальном институте стандартов и технологий, а также в Национальной лаборатории стандартов в Германии.
Принцип действия оптических часов основан на лазерной технологии захвата атомов стронция или (и) рубидия при крайне низких температурах. Измерение времени идёт посредством фиксации частоты колебаний на наноуровне.
В Китае заявляют, что отправят вариант стронциевых часов на свою орбитальную станцию для подтверждения основных параметров точности времени и определения координат.
Отличительной особенностью китайских оптических часов NIM-Sr1 является то, что они в разы меньше немецких и американских при той же или большей точности. Эксперты считают, что это позволит Китаю создавать ещё и современные вариант сверхточного оружия.