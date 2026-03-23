Войти
Военное обозрение

Ветераны в США хотят от Пентагона денег на производство перехватчика «Шахедов»

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания представила вариант перехватчика дронов Guardian-1. Речь идёт о детище фирмы Powerus, которую основали ветераны американской армии.

Утверждается, что новейший перехватчик обеспечивает «высокоскоростной перехват при значительно меньших затратах в сравнении с противоракетами».

Дрон-перехватчик, как заявлено, отличается повышенными скоростными характеристиками – быстрее, чем у дронов иранского типа Shahed.

Теперь Powerus решает задачу, которая связана с тем, как получить от Пентагона финансирование для «масштабирования производства представленной техники». То есть, ветераны просят денег.

Из релиза:

Новый перехватчик недавно завершил лётные испытания в ходе военно-тактических учений в Национальном учебном центре, где продемонстрировал свои возможности в условиях высокой интенсивности боевых действий. Максимальная скорость, которой достиг дрон, составила порядка 211 миль в час (примерно 340 км/ч).

То есть, для обычного варианта «Шахеда» или «Герани» скорость перехватчика выше, но не для их реактивных вариантов, которые всё чаще применяются в последнее время.

О том, в какую сумму будет обходиться армии США Guardian-1, американская компания пока не сообщает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
