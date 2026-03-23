Война с Ираном проверяет на прочность подход Рютте к НАТО и Трампу (Politico, США)

Politico: война в Иране проверяет на прочность подход Рютте к НАТО и Трампу

Война в Иране усугубила раскол внутри НАТО и поставила Рютте в тяжелое положение, пишет Politico. Привычная тактика сдерживания Трампа дала сбой: президент США открыто называет союзников "глупцами" и грозит пересмотреть роль Америки в альянсе. Но главная угроза кроется в другом: истощение арсеналов ЕС вскоре оставит континент беззащитным.

Виктор Джек (Victor Jack)

Отсутствие консенсуса и скромная роль НАТО на Ближнем Востоке обостряют текущий кризис для главы Североатлантического альянса.

Испытанный подход Марка Рютте к переговорам с Дональдом Трампом ждут новые проверки: война президента США в Иране выявила новые линии разлома внутри НАТО.

Во вторник Трамп назвал союзников по НАТО "глупцами" за то, что они проигнорировали его требования о военной поддержке для обеспечения безопасности важнейшей торговой артерии — Ормузского пролива. В результате он предупредил, что "нам, безусловно, следует подумать" о пересмотре роли США в североатлантическом альянсе.

В ответ генеральный секретарь НАТО достал свою привычную методичку: избегать публичной критики Трампа и работать над решением за кулисами.

"Он полагает, что сейчас мало что выиграет, если заговорит публично, —сказал один дипломат НАТО, как и другие наши собеседники, на условиях анонимности в силу деликатности темы. — Я даже не представляю себе, как он может удовлетворить желание Трампа. Так что лучше не высовываться — по крайней мере, на публике".

Но война поставила Рютте в затруднительное положение.

Несмотря на все требования Трампа, у НАТО мало полномочий для действий в Иране, а неприязнь союзников к боевым действиям еще больше затрудняет консенсус. Однако чем сильнее затягивается конфликт, тем больше ресурсов североатлантического альянса он отбирает от основных задач — поддержки Украины и подготовки к потенциальной войне с Россией.

"Совершенно очевидно, что все, что сейчас используется на Ближнем Востоке — в частности системы противовоздушной обороны — наверняка придется заменить, — сказал старший научный сотрудник по вооружениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира Петер Весеман. — И все это на фоне и без того крайне высокого спроса на оружие в Европе".

В НАТО от комментариев отказались.

Ремарка от Марка

Доселе Рютте благополучно удерживал Трампа от полного развала альянса — вручая президенту США желанные пиар-победы в ключевых областях, включая увеличение расходов на оборону, и предлагая уместные компромиссы. В частности, именно он убедил Трампа отказаться от аннексии Гренландии.

"Когда между союзниками возникают споры, я всегда стараюсь держаться в тени и, следовательно, иметь возможность немного помочь при необходимости", — сказал Рютте на прошлой неделе, имея в виду распрю между Трампом и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мадрид запретил пользоваться испанскими аэродромами для американских ударов по Ирану, а президент США разозлился из-за низких расходов Испании на оборону.

Хотя альянс так и не распался, Рютте корят за раболепство перед Трампом и за то, что он то и дело встает на сторону американского президента против других союзников.

"Мы в Европейском парламенте иной раз откровенно гадаем, кого мы слышим — генсека НАТО или президента США, — заявила словацкая либералка Лючия Яр из парламентского комитета по обороне. — Надеюсь, Рютте продолжит взаимодействовать с обеими берегами Атлантики".

Рютте пытается разыграть привычные карты и во время иранского кризиса.

В одном из первых своих комментариев Рютте заявил, что среди членов североатлантического альянса существует "широкая поддержка" американо-израильской кампании против Ирана, на что Испания ответила гневной отповедью.

После нескольких дней молчания Рютте в среду был задан прямой вопрос об угрозах Трампа, который посулил НАТО "мрачное будущее" из-за нежелания союзников помочь разблокировать Ормузский пролив.

Однако бывший премьер-министр Нидерландов на эту удочку не попался, сославшись вместо этого на закулисные переговоры. "Что я знаю, так это что союзники работают вместе и обсуждают, как вновь открыть пролив", — сказал он.

"Задача Рютте — сберечь единство НАТО, и едва ли перепалка с Трампом ему в этом поможет", — заметила бывший представитель НАТО, а ныне старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Оана Лунгеску.

Вне зоны ответственности

Тем не менее, есть пределы того, что может сделать Рютте, чтобы успокоить Трампа в иранском вопросе.

Отчасти это объясняется отсутствием консенсуса среди союзников — многие решительно ополчились против войны, развязанной без их ведома.

НАТО сбила иранские ракеты, нацеленные на Турцию, однако США не могут убедить союзников присоединиться к ним на том основании, что их собственная территория находится под угрозой, заявил второй дипломат альянса. Статья 5 североатлантического альянса о взаимной обороне применяется в случае вооруженного нападения на союзника и не имеет прямого отношения к подобным ситуациям, объяснил он.

По словам двух других дипломатов НАТО, Ближний Восток находится за пределами военной "зоны ответственности" альянса, что еще больше усложняет коллективный ответ.

Наконец, Вашингтон не предъявлял НАТО никаких официальных требований. На встрече послов за закрытыми дверями во вторник США повторили призывы к союзникам о помощи, но, по словам двух дипломатов, с какими-либо конкретными просьбами не обращались.

Однако, война продолжается уже третью неделю, и бездействие сопряжено для НАТО с определенными рисками.

Вашингтон уже отозвал технику, включая истребители F-35, с учений НАТО в Норвегии, тогда как Великобритания сняла свой эсминец Dragon ("Дракон") с новой арктической миссии альянса и отправила в Восточное Средиземноморье.

По словам аналитика Весемана, защита от иранских беспилотников и ракетных контратак также расходует арсеналы европейских перехватчиков, мешая усилению противовоздушной обороны НАТО. Франция уже предупредила, что ее запасы ракет MICA на исходе.

Быть может, уже "через считанные недели" европейским странам предстоит тяжелый выбор, кому достанутся будущие системы ПВО — союзникам по Персидскому заливу или Украине, сказал он.

"В течение более длительного периода времени это подорвет запланированное укрепление европейской обороны, — сказал он. — И немедленно скажется на обороне Украины".

"Наши арсеналы и так далеко не полны... А в дальнейшем опустеют еще больше", — заключил третий дипломат НАТО.