Сеул и Джакарта финализируют условия первого экспортного контракта на поставку истребителей KF-21 "Борамэ"

ЦАМТО, 20 марта. Республика Корея официально подтвердила достижение соглашения по первому экспортному контракту на поставку многоцелевых истребителей поколения 4.5 KF-21 "Борамэ" (Boramae).

Стартовым зарубежным заказчиком авиационной техники выступила Индонезия, объем первой твердой партии которой составит 16 ед.

Согласно заявлению официального представителя правительства Республики Корея от 19 марта, подписание исполнительного контракта запланировано на первую половину 2026 года. Формальная процедура приурочена к государственному визиту президента Индонезии Прабово Субианто в Сеул, намеченному на период с 31 марта по 20 апреля.

В ходе визита глава индонезийского государства посетит производственные мощности головного исполнителя программы – компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Первоначальные договоренности сторон предусматривали закупку Джакартой 48 самолетов, однако из-за бюджетных ограничений объем первой партии сокращен до 16 ед. По имеющимся данным, расчетная стоимость истребителя в конфигурации Блок.1 (оптимизированной для задач ПВО) составляет порядка 83 млн. долл., в то время как многоцелевая версия Блок.2 оценивается в 112 млн. долл. за единицу.

В июне 2025 года Сеул и Джакарта согласовали пересмотр условий финансового участия Индонезии в программе НИОКР. Прямой взнос индонезийской стороны был снижен до 600 млрд. вон (около 450 млн. долл.), что составляет примерно 30% от первоначальных обязательств. Вследствие сокращения финансирования южнокорейская сторона пропорционально ограничила объем передаваемого технологического пакета. Передача технической документации и одного из прототипов (№6) будет осуществлена только после формального завершения этапа разработки в 2026 году. В настоящее время профильные ведомства финализируют условия организации на территории Индонезии центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР).

Экспортный успех платформы KF-21 зафиксирован спустя 11 лет после официального старта программы в 2015 году. Истребитель оснащен силовой установкой в составе двух ТРДДФ General Electric F414-GE-400K, обеспечивающей максимальную скорость 1,8М и боевой радиус действия до 2900 км. В состав бортового радиоэлектронного оборудования интегрирована РЛС с АФАР национальной разработки (Hanwha Systems). Номенклатура авиационных средств поражения (АСП) включает современные УР класса "воздух-воздух" MBDA Meteor и Diehl IRIS-T.

Параллельно с экспортным направлением реализуется график перевооружения ВВС Республики Корея. На 25 марта запланирована выкатка первого серийного образца для национальных вооруженных сил, поставка которого ожидается во втором полугодии 2026 года. До 2032 года ВВС РК планируют принять на вооружение 120 ед. KF-21 (40 ед. в версии Блок.1 и 80 ед. в версии Блок.2) для замены устаревшего парка истребителей F-4 и F-5.

Руководство KAI рассматривает контракт с Индонезией как плацдарм для продвижения платформы в регионах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Интерес к закупке KF-21 проявляют Саудовская Аравия и ОАЭ, рассматривающие южнокорейское решение как альтернативу западным платформам ввиду высокой степени гибкости Сеула в вопросах передачи технологий и отсутствия жестких политических ограничений на экспорт.