Военное обозрение

США собираются победить иранские БЭК в Ормузе с помощью AH-64 Apache и A-10

Сообщается о том, что американское командование собирается активизировать боевую авиацию для борьбы с иранскими безэкипажными катерами (БЭК) в Персидском заливе и, конкретно, в Ормузском проливе. Для этих целей на текущий момент уже применяются вертолёты AH-64D/E Apache.

Теперь в объединённом комитете начальников штабов США заявили о том, что для «противодействия иранской активности в Ормузе» собираются использовать и штурмовики A-10 Thunderbolt II. По другим данным, эти самолёты уже применялись для обстрела с воздуха иранских морских дронов, однако пока особого успеха это не принесло.

Вся проблема для таких средств боевой авиации США в сложившейся ситуации – аэродромы базирования. Учитывая тот факт, что буквально ежедневно Иран атакует американские военные базы фактически по всему Ближнему Востоку, включая Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Иорданию, использование вертолётов Apache и штурмовиков A-10 связано как с их безопасным размещением, так и с «плечом» проведения операции в том смысле, чтобы радиуса действия хватало для патрулирования Ормуза.

С авианосцами в регионе у ВМС США тоже не всё однозначно. Один, как сообщается, повреждён в результате иранского удара, на борту другого вспыхнул пожар и он вынужден уйти из Красного моря на греческий Крит.

Если США собираются нарастить число вертолётов и самолётов над Персидским заливом для выполнения указанных операций, то Иран может ответить на это размещением в акватории залива таких катеров, на которых были бы установлены мобильные ЗРК (ПЗРК).

В ближайшее время станет понятно, какая из сторон конфликта в большей степени готова к такому противостоянию.

  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.