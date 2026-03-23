США собираются победить иранские БЭК в Ормузе с помощью AH-64 Apache и A-10

Сообщается о том, что американское командование собирается активизировать боевую авиацию для борьбы с иранскими безэкипажными катерами (БЭК) в Персидском заливе и, конкретно, в Ормузском проливе. Для этих целей на текущий момент уже применяются вертолёты AH-64D/E Apache.

Теперь в объединённом комитете начальников штабов США заявили о том, что для «противодействия иранской активности в Ормузе» собираются использовать и штурмовики A-10 Thunderbolt II. По другим данным, эти самолёты уже применялись для обстрела с воздуха иранских морских дронов, однако пока особого успеха это не принесло.

Источник изображения: topwar.ru

Вся проблема для таких средств боевой авиации США в сложившейся ситуации – аэродромы базирования. Учитывая тот факт, что буквально ежедневно Иран атакует американские военные базы фактически по всему Ближнему Востоку, включая Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Иорданию, использование вертолётов Apache и штурмовиков A-10 связано как с их безопасным размещением, так и с «плечом» проведения операции в том смысле, чтобы радиуса действия хватало для патрулирования Ормуза.

С авианосцами в регионе у ВМС США тоже не всё однозначно. Один, как сообщается, повреждён в результате иранского удара, на борту другого вспыхнул пожар и он вынужден уйти из Красного моря на греческий Крит.

Если США собираются нарастить число вертолётов и самолётов над Персидским заливом для выполнения указанных операций, то Иран может ответить на это размещением в акватории залива таких катеров, на которых были бы установлены мобильные ЗРК (ПЗРК).

В ближайшее время станет понятно, какая из сторон конфликта в большей степени готова к такому противостоянию.