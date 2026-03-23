Военное обозрение

Новые атомные субмарины типа Columbia заменят в ВМС США подлодки класса Ohio

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США заключили многомиллиардный контракт с компанией General Dynamics на постройку атомных субмарин нового поколения класса Columbia, которые в перспективе должны заменить уже устаревшие подлодки класса «Огайо» (тип Ohio). Об этом сообщает американская пресса.

General Dynamics получила от ВМС США контракт на сумму 15,4 млрд долларов. Соглашение предусматривает не только постройку атомных субмарин, но и их поддержку и обслуживание. По количеству планируемых к постройке субмарин информации нет, но работы продлятся как минимум до июня 2035 года.

Как уточнили в General Dynamics, полученные средства будут направлены на проектирование дополнительных подлодок класса Columbia, поддержку главной верфи и развитие сети поставщиков. Основные работы будут вестись в Гротоне (Коннектикут) и Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния).

Согласно заявлению ВМС США, новые субмарины класса Columbia станут основой ядерной триады США, постепенно выводя из эксплуатации устаревшие субмарины типа Ohio. Новые подводные лодки будут иметь длину 170 метров, водоизмещение в 20 тысяч тонн и станут самыми тихими в американском флоте благодаря новейшим технологиям малозаметности и электрическому приводу. Каждая субмарина будет нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с ядерными боеголовками.

