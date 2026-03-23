КНДР приступила к масштабному перевооружению бронетанковых подразделений на ОБТ нового поколения "Чхонма-2"

ЦАМТО, 20 марта. Согласно сообщению ЦТАК, 13 марта лидер КНДР Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу Корейской народной армии (КНА), где лично руководил тактическими учениями по отработке совместных наступательных действий пехотных и бронетанковых подразделений.

В маневрах были задействованы силы специального назначения, бронетанковые части оперативной резервной группировки Генерального штаба и танковая рота кавалерийского полка. Основной задачей учений являлась проверка оперативной совместимости различных родов войск в условиях современного общевойскового боя.

В рамках учений были проведены контрольные испытания комплекса активной защиты (КАЗ) нового основного боевого танка (ОБТ) "Чхонма-2". По заявлению Пхеньяна, система обеспечила стопроцентную результативность при перехвате противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и барражирующих боеприпасов (БЛА-камикадзе).

Основным калибром ОБТ "Чхонма-2" является 125-мм гладкоствольное орудие (предположительно, модернизированная версия советской пушки 2А46). Дополнительное вооружение включает сдвоенную пусковую установку ПТУР Bulsae-3 (аналог российского комплекса "Корнет"), установленную на правой стороне башни. Для поражения живой силы и легкой техники на крыше башни размещен 30-мм автоматический гранатомет AGS-30, а также спаренный 7,62-мм пулемет. Машина оснащена цифровой интегрированной системой управления огнем (СУО) с тепловизионными каналами.

Танк обладает многослойным комбинированным бронированием, дополненным навесными блоками динамической защиты (ДЗ), конструктивно аналогичными российским системам "Контакт-5" или "Реликт". КАЗ "hard-kill" включает в себя 12 пусковых установок контрбоеприпасов (по 6 на борт) и 4 стационарные радиолокационные станции (РЛС) обзора для обнаружения подлетающих средств поражения. Также установлены датчики предупреждения о лазерном облучении.

Танк оснащен дизельным двигателем мощностью 1200 л.с. Шасси имеет семикатковую схему, что указывает на возросшую массу машины по сравнению с предыдущими типами. Экипаж состоит из 4 человек (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель). Наличие заряжающего подтверждает отсутствие автомата заряжания, что является нетипичным решением для северокорейской школы танкостроения последних десятилетий.

Ким Чен Ын отметил, что разработка ключевых технологий нового ОБТ велась в течение семи лет. Внедрение "Чхонма-2" направлено на качественное усиление бронетанковых подразделений КНА и преодоление прежних ограничений в ведении боевых действий в ночное время, а также в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Серийное производство ОБТ налажено на мощностях танкового завода в г.Кусон. Согласно данным спутниковой разведки и профильных аналитических центров, производственные площади данного предприятия были увеличены вдвое в период с 2021 по 2023 гг. специально под запуск новой серии. Глава КНДР анонсировал начало масштабного перевооружения Сухопутных войск данными машинами, что может существенно изменить баланс сил на Корейском полуострове.