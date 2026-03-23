В подразделения беспилотных систем ГрВ "Центр" по линии МО РФ поставлены ударные БЛА на оптоволокне "Скворец"

ЦАМТО, 20 марта. Подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии ГрВ "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне СВО, продолжают укомплектовываться современными БЛА.

В очередной партии по линии Минобороны России для подразделений группировки поставлены ударные БЛА на оптоволокне "Скворец". Данные FPV-дроны, оснащенные камерой высокого разрешения и системой стабилизации, применяются для огневого поражения противника в глубине его оборонительных порядков.

При поступлении дронов в мастерскую специалисты войск беспилотных систем проверяют их работоспособность, проводят предполетную подготовку, облеты, устанавливают необходимую расчетам БЛА прошивку модулей и передают дроны на линию боевого соприкосновения.

В боевой работе расчеты войск беспилотных систем используют отечественные программные комплексы и аппаратуру связи военного назначения, а также высокоскоростные системы передачи данных, мониторинга воздушного пространства и видеотрансляции.

Отечественные средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять весь спектр поставленных боевых задач. Расчеты БЛА ежедневно уничтожают вооружение, технику, военные объекты и живую силу противника, что подтверждают кадры объективного контроля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.