Глава Rheinmetall: еще месяц войны c Ираном опустошит запасы ракет для систем ПВО США

Армин Паппергер
Источник изображения: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 20 марта. Запасы ракет для систем ПВО США и дружественных им стран в случае продолжения конфликта вокруг Ирана еще на месяц будут полностью исчерпаны из-за применения исламской республикой сравнительно дешевых БЛА.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"Если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: стоимость дронов очень низкая по сравнению с ЗУР", – сказал он в эфире телеканала CNBC.

По оценке А.Паппергера, уже на данный момент запасы ракет для систем ПВО в Европе, США и на Ближнем Востоке либо целиком, либо почти исчерпаны.

При этом глава Rheinmetall выразил также уверенность в том, что помимо существующих заказов, участвующие в конфликте вокруг Ирана страны в скором запросят у концерна дополнительные поставки необходимого вооружения.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели появятся первые подобные заказы. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами, и все страны региона заинтересованы в получении большего количества наших систем", – добавил он.

