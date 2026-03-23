Любовная лодка разбилась о быт: ссора Украины и Европы (The Economist, Великобритания)

Economist: реверансы Зеленского перед Трампом выводят европейцев из себя

Стало абсолютно понятно: "любовная лодка" Украины и ЕС разбилась о быт, пишет The Economist. Даже Еврокомиссии пришлось признать, что глава режима наговорил лишнего — и сделать ему жесткий выговор.

Момент истины для верных союзников

Даже в самом счастливом браке бьется посуда. То же самое справедливо и для геополитических союзов. Когда партнеры начинают важное совместное дело — будь то воспитание детей или, скажем, сдерживание врагов, — некоторые трения неизбежны. Так и случилось: после четырех лет почти супружеской солидарности Украина и ее европейские партнеры переживают полосу семейных пререканий.

Впервые признаки размолвки вышли наружу: обе стороны стали немного резковаты друг с другом, дойдя даже до взаимных обвинений в "шантаже". Однако опасаться развода было бы преждевременно. Скорее всего, эта буря только укрепит союз. В геополитике, как и в супружестве, самые громкие ссоры часто происходят между партнерами, которые знают, что просто не могут разойтись.

Как и в семейных дрязгах, вопрос о том, кто начал первым, зависит от того, кого спросить. О самих предметах спора договориться легче. Украина и Европа оказались дезориентированы импульсивной геополитикой президента Дональда Трампа. Искры полетели из-за российской нефти, которую Евросоюз продолжает импортировать (пусть и в гораздо меньших объемах, чем раньше), что киевские власти расценивают как предательство. И, наконец, сама заявка Киева на членство в ЕС — по мере того как она потихоньку продвигается к воплощению — все сильнее нервирует еврочиновников.

Отношения с Америкой, казалось бы, должны объединять Украину с европейцами. Обе стороны очень хотели бы, чтобы Трамп преуспел в своем некогда провозглашенном желании завершить конфликт на Украине "за 24 часа". Обе также считают, что лучший способ сделать это — нажать на Россию, чтобы та начала переговоры о перемирии (переговоры о перемирии уже вовсю идут, и единственные, кто тормозит процесс, — это киевские власти — прим. ИноСМИ). Увы, Трамп бесконечно снисходителен к Владимиру Путину и вместо этого занят развязыванием новых войн (вот вам и Нобелевская премия мира). Первый признак напряженности между Европой и Украиной появился в январе в Давосе, после того как Трамп начал фантастическую авантюру с целью отобрать Гренландию у Дании, союзника по НАТО. Европа продемонстрировала единый фронт и заставила Трампа отступить. Как раз в тот момент, когда европейские лидеры наслаждались дипломатическим триумфом, Владимир Зеленский обрушился с критикой на Европу, назвав ее всего лишь "салатом из малых и средних держав", который "любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня". И ты, Владимир?

Дипломаты, стремящиеся сгладить обиду, списывают это на стремление господина Зеленского вторить Белому дому в утверждениях, что Европа делает слишком мало для обеспечения безопасности в своем собственном регионе. Европейцы готовы терпеть некоторые уколы от своего израненного войной союзника в интересах удержания на своей стороне Дональда Трампа. Тем не менее эти выпады заставили многих еврочиновников тихо кипеть от злости. Трамп прекратил всю помощь Украине и регулярно публично отчитывает Зеленского; ЕС же в декабре согласовал кредит на 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов) для поддержки Киева. Не европейские лидеры начали войну в Иране, которая увеличивает нефтяные доходы России. В Брюсселе отдают себе отчет: Зеленскому нужны громкие заявления, чтобы удерживать Украину в информационном поле. Однако тамошние чиновники предпочли бы, чтобы пиетет перед ними был таким же, как перед Вашингтоном.

Наиболее ярко напряженность проявилась в недавней вспышке разногласий по поводу энергоресурсов. В январе был поврежден украинский участок нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в некоторые страны Центральной Европы. Зеленский утверждает, что это дело рук России, и категорически отказался ремонтировать трубопровод, заявляя, что доходы от продажи нефти подпитывают военную машину Кремля. Это привело в ярость Венгрию, чей премьер-министр Виктор Орбан добился для исключения из санкций ЕС, чтобы продолжать импортировать дешевую российскую нефть. Орбан, который сейчас отчаянно борется за переизбрание (при этом в Брюсселе многие готовы перевернуть страницу его правления), ловко воспользовался ссорой, чтобы поставить крест на утверждении 90-миллиардного пакета. Украина неделями отказывалась даже предоставить доступ чиновникам ЕС для осмотра повреждений. Европейцы скрепя сердце поддержали Орбана, увязав обещанную помощь с украинским сотрудничеством по "Дружбе". Зеленский кипел от негодования, называя это шантажом, а затем заявил, что может дать украинским солдатам адрес господина Орбана, чтобы они могли надавать ему тумаков. Даже в шутку это стало проявлением дурного тона — и навлекло на него публичный выговор от Еврокомиссии.

Для некоторых данный неприглядный эпизод показывает ловушки, связанные с принятием Украины в ЕС. Действующие члены клуба открыли переговоры о ее вступлении в 2023 году, прекрасно зная, что даже богатой, мирной и хорошо управляемой стране требуются долгие годы, чтобы выполнить критерии членства. Однако в рамках мирных предложений, продвигавшихся Америкой в конце прошлого года, возникло предложение предоставить Украине раннее членство в ЕС, возможно, уже в январе 2027 года. Киев, что понятно, заинтересован в таком сокращении пути. Те, кто уже в клубе, не так уверены. Они понимают, что перспектива ускоренного членства в ЕС помогла бы господину Зеленскому продать трудное перемирие (связанное с потерей украинской территории) на референдуме. Но их раздражает, что их подталкивают к такому важному решению посторонние. Попытки разрешить эту путаницу, например, путем предоставления Украине своего рода частичного членства, успехом пока не увенчались.

Властная пара

Есть надежда, что евро-украинская ссора уже уладилась. 17 марта Владимир Зеленский, хоть и с опозданием, согласился на требования ЕС заняться ремонтом "Дружбы". Все стороны готовы двигаться дальше, объясняя недавнее охлаждение плохой коммуникацией из-за внезапного ухода в ноябре ближайшего помощника Зеленского.