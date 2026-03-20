«Получат то, чего не ожидали». Сможет ли Украина сорвать отпускной сезон в России?

Полковник Ходаренок предрек Киеву неудачу в попытках сорвать отпускной сезон

В последнее время атаки беспилотной авиации Вооруженных сил Украины были в значительной степени переориентированы с важных инфраструктурных объектов на территории России и предприятий топливно-энергетического комплекса на удары по курортным регионам — Крыму, Краснодарскому и Ставропольскому краям и Ростовской области. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что за этим стоит и при чем тут курортный сезон.

Удары беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по южным областям и краям России наносятся волнами, в течение продолжительного времени, и сирены воздушной тревоги в курортных городах в темное время суток и даже днем практически не стихают.

К тому же следует отметить, что атаки украинских дронов на самые разнообразные объекты на территории европейской части России, да тем более еще в глубине страны, на рубежах, отстоящих от переднего края на тысячи километров, а теперь еще по курортным регионам, неизбежно вызывают весьма негативную реакцию населения нашей страны и порой неверие в возможности вооруженных сил.

Не приходится сомневаться, что удары беспилотной авиации противника по городам юга России ставят своей целью срыв курортного сезона и нанесение тем самым существенного ущерба экономике курортных регионов. Это будет считаться неприятелем промежуточным результатом подобных атак, а конечным – посеять недовольство, сомнения в достижении целей СВО и раздражение политикой государства и возможностями вооруженных сил страны в самых широких слоях российского населения.

Надо прямо сказать, что определенная логика в подобных расчетах Киева присутствует. Именно так это и сработало бы в большинстве стран Европы и мира. Однако подобные планы украинского руководства в значительной степени не соотносятся с особенностями российского менталитета.

Бесстрашные туристы

К примеру, в 2024 году Крым посетили 6 млн туристов. Это на 16% больше, чем в 2023 году (5,2 млн туристов). По итогам 2025 года Крым сохранил позиции одного из наиболее востребованных курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха. В 2025 году полуостров посетили 6,9 млн человек, что на 15% больше показателя 2024 года. А ведь полуостров на протяжении всего этого времени почти непрерывно подвергался террористическим атакам украинских БЛА.

Так что активность украинской беспилотной авиации незначительно влияет на турпоток в курортные регионы.

Несколько сложнее ситуация обстояла в Краснодарском крае. Регион в 2025 году принял 18,1 млн туристов. Это на 2 млн человек, или на 9,9% меньше, чем годом ранее, когда край зафиксировал рекордный показатель — 20,1 млн гостей. Однако во многом это связано с разливом нефтепродуктов под Анапой в декабре 2024 года, что привело к закрытию части пляжей и сокращению доли региона в структуре бронирований на июль — август сразу на 26,7%. Иными словами, подобное происшествие сказалось на интенсивности турпотока существенно в большей степени, чем полеты БЛА.

Разумеется, опасности от атак украинской бесплотной авиации преуменьшать не стоит. И, безусловно, этот фактор может повлиять и влияет на интенсивность турпотока. Однако надо принимать в расчет и определенную бесшабашность наших туристов, неоднократно продемонстрированную в предыдущие годы даже в других странах.

В то время как среди иностранных туристов начиналась паника, беспорядочное бегство и призывы к эвакуации, наши люди разве что устраивались поудобнее, чтобы во всех видах и ракурсах рассмотреть начинающееся стихийное бедствие.

Кроме того, нельзя исключать, что атаки украинских беспилотников во время курортного сезона на города юга России могут привести к прямо противоположному результату, и отнюдь не к тому, на который рассчитывают в Киеве.

Даже те граждане страны, которые ранее придерживались пацифистских настроений (а их, надо заметить, абсолютно незначительная часть среди российского населения), могут существенно подработать свою позицию по отношению к СВО и прийти к однозначному выводу, что только убедительная победа в операции может кардинальным образом оздоровить обстановку. То есть в Киеве спланировали одно, а на выходе могут получить то, чего совсем не ожидали.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

