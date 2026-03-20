Вестник Мордовии

Самый секретный стелс - БПЛА США RQ-180 участвует в войне с Ираном

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Выполненный по технологии "стелс" стратегический беспилотный разведчик RQ-180 задействован американцами в ходе военных действий против Ирана.

БПЛА приземлился в Греции, на авиабазе "Ларисса" (LRA). По всей видимости, на борту были обнаружены неполадки, вынужденные "невидимку" прервать свой полет.

"Сто восьмидесятый" считается самым секретным беспилотником, эксплуатирующим в США. Сведения о нем отрывочны и не подтверждены официально.

Это летающее крыло достаточно большое, по некоторым оценкам, он имеет длину до 14,5 м, а размах крыльев - около 39,9 м.

Максимальная взлетная масса оценивается в 20,2 тонн. Он может забираться на высоту в 18 500 метров и преодолевать 22 000 километров. При этом нахождение в воздухе составляет 24 часа.

Мощная радиолокационная станция с активной фазированной решеткой способна сканировать большие площади земли. Другое бортовое также может обнаруживать различные цели на земле.

Принятие на вооружение произошло сравнительно недавно - в 2019 году. Испытания с 2013 года происходили в знаменитой Зоне 51 (штат Невада).

Алексей Брусилов

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"