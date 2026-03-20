Самый секретный стелс - БПЛА США RQ-180 участвует в войне с Ираном

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Выполненный по технологии "стелс" стратегический беспилотный разведчик RQ-180 задействован американцами в ходе военных действий против Ирана.

БПЛА приземлился в Греции, на авиабазе "Ларисса" (LRA). По всей видимости, на борту были обнаружены неполадки, вынужденные "невидимку" прервать свой полет.

"Сто восьмидесятый" считается самым секретным беспилотником, эксплуатирующим в США. Сведения о нем отрывочны и не подтверждены официально.

Это летающее крыло достаточно большое, по некоторым оценкам, он имеет длину до 14,5 м, а размах крыльев - около 39,9 м.

Максимальная взлетная масса оценивается в 20,2 тонн. Он может забираться на высоту в 18 500 метров и преодолевать 22 000 километров. При этом нахождение в воздухе составляет 24 часа.

Мощная радиолокационная станция с активной фазированной решеткой способна сканировать большие площади земли. Другое бортовое также может обнаруживать различные цели на земле.

Принятие на вооружение произошло сравнительно недавно - в 2019 году. Испытания с 2013 года происходили в знаменитой Зоне 51 (штат Невада).

Алексей Брусилов