ЦАМТО

Парламент Тайваня одобрил покупку в США четырех систем вооружения для СВ страны

HIMARS. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
ЦАМТО, 19 марта. Парламент Тайваня одобрил подписание с США четырех соглашений, предусматривающих закупку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) систем вооружения общей стоимостью около 9 млрд. долл.

Об этом 13 марта объявило Министерство национальной обороны Тайваня.

В число одобренных законодателями для подписания писем с предложением и принятием предложения вошли закупка 60 ед. 155-мм самоходных гаубиц M109A7 (на сумму 4,03 млрд. долл.), 82 реактивных систем залпового огня HIMARS (4,05 млрд. долл.), противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (375 млн. долл.) и TOW 2B (353 млн. долл.).

Согласно информации агентства CNA, закупка четырех систем вооружения будет финансироваться из предложенного правительством Тайваня в ноябре 2025 года "специального" оборонного бюджета в размере около 39,4 млрд. долл. США.

Как ранее сообщало министерство, срок подписания соглашений на поставку M109A7, "Джавелин" и TOW 2B истекал 15 марта, а РСЗО HIMARS – 26 марта. Неподписание соглашений привело бы к необходимости повторного начала процесса закупок.

По данным CNA, парламент Тайваня также поручил правительству предоставить данные по ориентировочным срокам поставки систем вооружения. В настоящее время у США уже имеется портфель заказов на поставку Тайваню вооружений на сумму 8,28 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2025 года Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" восьми систем вооружения и пакетов оборудования, общая стоимость которых составляет 11,1 млрд. долл. Помимо четырех вышеуказанных систем, были одобрены запросы властей Тайваня на тактическую систему связи стоимостью 1,01 млрд. долл., запасные части для вертолетов AH-1W "Супер Кобра" стоимостью 96 млн. долл., услуги восстановления ПКР "Гарпун" на сумму 91,4 млн. долл. и поставку БЛА Altius-700M и Altius-600 стоимостью 1,1 млрд. долл.

Специальный оборонный бюджет Тайваня, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте, требует одобрения оппозиционных политических партий. Хотя правительство утверждает, что бюджет жизненно важен для противодействия растущим военным угрозам со стороны Китая, оппозиция пока отказывается одобрить предложение, ссылаясь на отсутствие прозрачности при закупках.

Предложенный правительством Тайваня специальный бюджет предполагает закупку в течение следующих восьми лет для ВС страны национальных и зарубежных систем вооружения на сумму 1,25 трлн. тайв. долл. (39,4 млрд. долл. США). Среди других важных пунктов специального бюджета – разработка эшелонированной системы противовоздушной / противоракетной обороны T-Dome, беспилотные летательные аппараты, интеграция систем с искусственным интеллектом (ИИ) и расширение возможностей ведения асимметричной войны.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"