«Чем воевать»: в США вспомнили о реформе КМП и «оптимизации» танковых батальонов

Западные эксперты комментируют возможную наземную операцию США в Иране. Вероятность проведения американцами этой операции не равна нулевой, так как происходящие на Ближнем Востоке события пока явно не могут устраивать Вашингтон. Сложно говорить «всё идёт по плану», когда уже даже внутри американской администрации возникли значительные трения из-за войны, одним из проявлений которых стало заявление об отставке, написанное директором национального контртеррористического бюро США Джо Кентом. Кент не просто уволился, а ещё и заявил, что в США действует израильское лобби, которое «подтасовывает материалы разведок, направляющиеся на стол Дональду Трампу».

Один из сегодняшних комментариев в США посвящён вопросу возможной отправки морских пехотинцев на один из островов в Ормузском проливе. Называются разные цифры: от 2500 до 5000 морпехов. В связи с этим американские медиа отсылают к проводимой в США военной реформе Force Design 2030. Отмечено, эта реформа критикуется целым рядом американских генералов, включая действующих командующих частями и соединениями КМП.

Квинтэссенция критики состоит вот в чём:

Реформа оказалась слишком заострена на Тихоокеанском регионе. В итоге она приводит к снижению способности Корпуса морской пехоты проецировать силу в других регионах мира, включая Ближний Восток.

Добавляется, что прослеживается подготовка к сдерживанию Китая, но вышло так, что Пентагон «сильно споткнулся об Иран» и теперь лихорадочно ищет варианты, как с проблемой справиться.

Критике подвергается и решение высшего командования США «оптимизировать» танковые батальоны. Такие формирования остаются у США в Европе, но если Пентагон планирует наземную операцию в Иране, то как он эти силы собирается перебрасывать? Сначала в Ирак, а оттуда – через границу с Ираном? Если так, то транспортники с танками на борту могут быть атакованы шиитской милицией ещё до совершения их посадки в Эрбиле или Багдаде, как были атакованы топливозаправщики всего несколько дней назад. Нависает вопрос: кем и чем тогда воевать?

Если высаживать морских пехотинцев, например, на остров Кешм в Ормузском проливе и на побережье материкового Ирана в этом же районе, то на прибрежной низменности они могут стать настоящими живыми мишенями для целого ряда иранских дронов. А организовать огневую поддержку из стран-соседей Ирана теперь проблематично, потому что военные базы США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии уже изрядно «обработаны» огневыми средствами Исламской Республики. Да и огневая поддержка в этом случае должна быть такой, чтобы КСИР не поднял головы. А пока таких сил у США на БВ явно не накоплено.