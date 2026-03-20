Военное обозрение

Пентагон запросил 200 миллиардов долларов на продолжение войны в Иране

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов для продолжения операции против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Сумма значительно превышает текущие расходы на воздушную кампанию и, по данным источников, пойдет не столько на текущие бомбежки, сколько на срочное наращивание производства критически важных вооружений. Запасы которых, как выяснилось, за три недели конфликта изрядно истощились.

Ранее Financial Times уже сообщала: только за первые шесть дней боев Штаты истратили боеприпасов более чем на 11 миллиардов долларов. А по данным Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны было израсходовано 168 крылатых ракет Tomahawk – каждая ценой по 3,6 миллиона. И это при том, что за пять лет Пентагон закупил лишь 322 таких ракеты.

Проблема для США еще и в том, что Иран, в отличие от Америки, воюет экономно. В ход идут дешевые дроны-камикадзе стоимостью около 30 тысяч долларов, против которых приходится запускать перехватчики Patriot и THAAD ценой в миллионы. Неудивительно, что запасы этих систем тоже тают на глазах.

В Белом доме, впрочем, энтузиазма по поводу гигантского запроса не разделяют. Некоторые чиновники администрации считают, что шансов на одобрение в Конгрессе у этой инициативы практически нет. Ожидается серьезная политическая битва: демократы резко критикуют военную кампанию, а республиканцы, хоть в целом и поддерживают финансирование, пока не придумали, как набрать необходимые 60 голосов в Сенате.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
THAAD
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"