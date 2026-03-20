Пентагон запросил 200 миллиардов долларов на продолжение войны в Иране

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов для продолжения операции против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Сумма значительно превышает текущие расходы на воздушную кампанию и, по данным источников, пойдет не столько на текущие бомбежки, сколько на срочное наращивание производства критически важных вооружений. Запасы которых, как выяснилось, за три недели конфликта изрядно истощились.

Ранее Financial Times уже сообщала: только за первые шесть дней боев Штаты истратили боеприпасов более чем на 11 миллиардов долларов. А по данным Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны было израсходовано 168 крылатых ракет Tomahawk – каждая ценой по 3,6 миллиона. И это при том, что за пять лет Пентагон закупил лишь 322 таких ракеты.

Проблема для США еще и в том, что Иран, в отличие от Америки, воюет экономно. В ход идут дешевые дроны-камикадзе стоимостью около 30 тысяч долларов, против которых приходится запускать перехватчики Patriot и THAAD ценой в миллионы. Неудивительно, что запасы этих систем тоже тают на глазах.

В Белом доме, впрочем, энтузиазма по поводу гигантского запроса не разделяют. Некоторые чиновники администрации считают, что шансов на одобрение в Конгрессе у этой инициативы практически нет. Ожидается серьезная политическая битва: демократы резко критикуют военную кампанию, а республиканцы, хоть в целом и поддерживают финансирование, пока не придумали, как набрать необходимые 60 голосов в Сенате.