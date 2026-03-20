ЦАМТО, 19 марта. Только два союзника США по НАТО на сегодняшний день выполнили обязательство по увеличению оборонных расходов до уровня не менее чем 5% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 18 марта помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, в свою очередь, отметил, что, по его оценкам, в следующем году отметки в 5% достигнут пять или шесть союзников.

Как напоминает агентство, страны НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня 2025 года в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Позднее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остается надежным союзником альянса, но не поддерживает предложение увеличить оборонные траты.