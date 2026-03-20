Вестник Мордовии

У Ирана остались тысячи ракет и десятки тысяч БПЛА - этого хватит для долгой войны

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

"Миротворец" Трамп загнал свое государство в долгий безнадежный конфликт, который по ряду аспектов будет иметь для США, Израиля, стран Персидского залива, Европы, да и всего мира очень тяжелые последствия.

По ряду негативных моментов происходящие сейчас события окажут влияние, превосходящее войну во Вьетнаме и экологическую катастрофу 1991 года, когда отступающие из Кувейта войска Саддама Хусейна подожгли до 1000 нефтяных скважин.

Уже сейчас мы наблюдаем, что в ответ на удары по ключевым объектам иранской газовой промышленности Тегеран начинает методично выносить нефтегазовые объекты в Катаре и Саудовской Аравии.

В первом поражен крупнейший в мире объект по экспорту природного газа в Рас-Лаффан. Сообщается о значительных разрушениях. Благодаря тому, что иранцы предупредили о предстоящей атаке, жертв, по всей видимости, удалось избежать.

Также наносятся удары по нефтеперегонному заводу в районе Эр-Риада. В течение ночи и в последующие дни будут уничтожены объекты в других странах залива.

По разным оценкам, всего у иранцев могут оставаться до 5000 баллистических ракет, а также до 100 тысяч БПЛА. Необходимо учитывать, что к войне еще не подключились йеменские хуситы, также обладающие внушительным арсеналом.

Эксперты не исключают, что американцы могут предъявить Тегерану ядерный ультиматум - от Трампа можно ждать чего угодно, в том числе и применения атомного оружия по территории Ирана.

Алексей Брусилов

