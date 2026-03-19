Разведуправление Пентагона отметило преимущество сил РФ в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Глава Разведывательного управления американского оборонного ведомства Джеймс Адамс признал, что российские силы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) имеют превосходство над украинскими.

"Мы продолжаем наблюдать за происходящим в мире <...>, за кризисом, касающимся России и Украины. К сожалению, ситуация там сейчас такова, что просто на основе состава сил и их соотношения между российской и украинской сторонами превосходство у россиян", - сказал он на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Адамс не дал однозначного ответа на вопрос о том, приводит ли быстрое расходование американских боеприпасов в военной операции против Ирана к перебоям поставок вооружений Киеву. Адамс пояснил, что может представить законодателям дополнительные сведения относительно этого в той части слушаний, которая пройдет в закрытом для журналистов формате.