Время электроники

Новый процессор машинного зрения позволит роботам и дронам отслеживать расстояние и скорость движущихся объектов

Дрон в небе над городом
Дрон в небе над городом.
Источник изображения: Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В новом чипе, разработанном с использованием матрицы фокальной плоскости (Focal Plane Array, FPA) с 61 952 неподвижными пикселями, импульсный подход заменен на непрерывный лазерный луч.

В большинстве современных дронов используется импульсный лидар, который испускает световые импульсы и ждет их отражения. Это работает, но устройство громоздкое. Кроме того, система не учитывает скорость — чтобы определить, с какой скоростью движется автомобиль, компьютеру нужно сравнить два кадра и произвести вычисления.

В новом чипе, разработанном с использованием матрицы фокальной плоскости (Focal Plane Array, FPA) с 61 952 неподвижными пикселями, импульсный подход заменен на непрерывный лазерный луч. В исследовании описывается компактное устройство, которое с помощью сетки из тысяч пикселей одновременно сканирует трехмерное пространство и отслеживает мгновенную скорость движущихся объектов.

Благодаря частотно-модулированному непрерывному излучению (FMCW) и непрерывному лазерному лучу чип может улавливать малейшие сдвиги частоты для измерения скорости в режиме реального времени. В отличие от стандартных систем LiDAR, для которых требуются отдельные передатчики и приемники, каждый пиксель в этой матрице выполняет двойную функцию: излучает и принимает лазерный свет, проходящий через сеть встроенных оптических переключателей.

«В основе лежит 2D-лидар FMCW с фазированной антенной решеткой из 352 × 176 пикселей, состоящий из более чем 0,6 миллиона фотонных компонентов, интегрированных на кристалле вместе с сопутствующей электроникой. Это в пять раз увеличивает количество пикселей по сравнению с предыдущими демонстрационными образцами», — говорится в исследовании.

Используя непрерывный лазерный луч вместо стандартных импульсов, этот датчик может улавливать едва заметные изменения частоты света, чтобы одновременно определять расстояние до объекта и его скорость.

