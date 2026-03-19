Пентагон заказал ремонт двигателей истребителей для Тайваня и Польши

Пентагон выделил 470 млн долларов на ремонт двигателей F100 для союзников США

Министерство обороны США подписало трехлетний контракт на 470 миллионов долларов на восстановление двигателей F100 истребителей F-15 и F-16 для 13 союзных стран.

Министерство обороны США подписало соглашение с корпорацией Pratt & Whitney на выполнение работ по обслуживанию авиационной техники, передает РИА "Новости".

Стоимость сделки составляет около 470 млн долларов. Согласно правительственным документам, подрядчик обязуется провести необходимые ремонтные мероприятия для партнеров Вашингтона.

В тексте документа указано: "С Pratt & Whitney… заключен контракт на 470 миллионов долларов… на восстановление двигательных модулей F100". Речь идет о силовых агрегатах, используемых на истребителях четвертого поколения F-15 и F-16.

Договор предполагает выполнение работ с окончательным завершением в марте 2029 года. Программа охватывает обслуживание техники для 13 стран.

В список получателей услуг вошли Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Польша. Кроме того, в перечне государств, чья авиация подлежит ремонту, упоминается Тайвань.

Мария Иванова