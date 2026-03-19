Пентагон запустил массовое производство копий иранских дронов-камикадзе

Американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников, созданных путем обратного проектирования иранских аппаратов семейства Shahed, сообщают СМИ.

Министерство войны США планирует массово производить одноразовые ударные дроны LUCAS, которые уже применяются американскими силами на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Эти аппараты производит компания SpektreWorks, и они представляют собой американскую версию иранских дронов-камикадзе.

Руководство Пентагона называет эту систему незаменимой в текущем конфликте. "Идея состоит в том, чтобы массово производить их в этой стране и иметь резервные мощности", – заявил заместитель министра войны США по исследованиям Эмиль Майкл на конференции в Вашингтоне.

Чиновник добавил, что пока беспилотники работают очень хорошо, назвав их полезным инструментом в арсенале. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 55 тыс. долларов, а дальность полета может превышать 740 километров. Цель программы заключается в замене дорогих крылатых ракет, цена которых доходит до нескольких миллионов долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер называл дроны LUCAS незаменимыми в ходе боевых действий. Американские военные впервые применили эти беспилотники в рамках операции Epic Fury против целей на территории Ирана. Разработчики фактически скопировали конструкцию иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136.

