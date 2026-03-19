ВС Украины получили БМП KF41 "Линкс" и танк "Леопард-1" с башней Cockerill 3105

ЦАМТО, 18 марта. Боевые машины пехоты KF41 "Линкс" и танк "Леопард-1" с башней Cockerill 3105 производства бельгийской компании John Cockerill в конце 2025 года были доставлены на Украину.

Об этом сообщили Jane's Defence Weekly представители Rheinmetall и John Cockerill в ходе Европейской оборонной выставки BEDEX (Брюссель, 12-14 марта).

Контракт на поставку ВС Украины БМП "Линкс" был подписан с Rheinmetall в декабре 2025 года. Украина стала вторым получателем БМП KF41 "Линкс" после Венгрии. Немецкая компания оценила стоимость первых пяти машин, доставленных в январе 2026 года на Украину, в несколько десятков миллионов евро. Финансирование поставки осуществлялось правительством Германии. На следующем этапе программы планируется закупка дополнительных партий бронемашин, включая организацию их производства на Украине.

Как сообщил представитель John Cockerill, модернизированный танк "Леопард-1" был доставлен на Украину в конце 2025 года и проходит испытания. На выставке BEDEX был представлен еще один ОБТ "Леопард-1" с башней Cockerill 3105.

Если результаты испытаний ОБТ "Леопард-1" с башней Cockerill 3105 будут признаны успешными, на Украину могут быть поставлены дополнительные танки "Леопард-1A5BE" с новой системой вооружения, которые будут выполнены на базе техники, находящейся на хранении в Бельгии.

Танк "Леопард-1" весом около 40 т легче поставленных Киеву "Леорпард-2" и способен развивать скорость до 65 км/ч. В состав его вооружения входит 105-мм пушка.

Двухместная башня Cockerill 3105 бельгийской компании John Cockerill оснащена 105-мм нарезной пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматом заряжания на 12-16 выстрелов. Приводы наведения орудия и башни электрические. Башня выполнена из алюминиевой брони и обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям стандарта STANAG-4569 Level.5. Оптические системы позволяют обнаружить цели на расстоянии до 18 км днем и 15 км ночью и идентифицировать на дальностях до 5 и 3,5 км, соответственно. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.