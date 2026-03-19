Европейцы не в восторге от идеи вмешаться в ситуацию вокруг Ормузского пролива (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: Трамп пригрозил Европе за отказ вмешаться в Ормузский кризис

Трамп угрожает европейцам тяжелыми последствиями за отказ поспособствовать разблокировке Ормузского пролива, пишет Le Figaro. Союзники США по НАТО отказываются вмешиваться в конфликт с Ираном, пока идут боевые действия — ведь это не они затеяли войну.

Николя Баротт (Nicolas Barotte), Флорентен Колломп (Florentin Collomp)

Следует ли затевать рискованную военно-морскую экспедицию, чтобы снять блокаду судоходства в Ормузском проливе, введенную в ответ на удары США и Израиля по Ирану? Европейцы, но также и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, загнаны в тупик из-за нетерпения Дональда Трампа, который очень хотел бы передать им эту миссию "на аутсорс". В понедельник президент США выразил сожаление по поводу отсутствия "энтузиазма" у некоторых из союзников. "Некоторые из них выразили чрезвычайный энтузиазм, некоторые — не особо. В их число, в частности, входят страны, которым мы помогаем на протяжении многих лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, и все же они не проявили особого энтузиазма. А это для меня крайне важно", — посетовал республиканец, озвучив свои угрозы в ходе пресс-конференции, на которой он приветствовал нанесение 7000 ударов по Ирану с начала конфликта. Хотя он говорит о военном успехе, на деле миллиардер-популист столкнулся с политическим тупиком.

Собравшиеся в Брюсселе министры иностранных дел 27 стран—членов организации очень сдержанно отнеслись к новому вызову от президента США. Уже столкнувшиеся с торговой войной, шантажом по поводу членства Вашингтона в НАТО, прекращением американской помощи Украине, а затем и угрозами аннексии Гренландии европейцы отказываются нести затраты на развязанную республиканцем войну и втягивать себя в конфликт.

Дроны, скоростные катера, мины

Тегеран, в свою очередь, несмотря на понесенный ущерб, бросает вызов противникам, действуя в логике эскалации и ответных мер. "Его стратегия заключается в том, чтобы дать понять жителям Запада, что он может захватить инициативу, принимая решение о закрытии или повторном открытии пролива", — объясняет Пьер Разу, академический директор средиземноморского Фонда стратегических исследований. Тегеран хочет показать Дональду Трампу, что он не сможет в одиночку определять темп войны. "У иранцев есть необходимый асимметричный потенциал для нанесения ущерба: дроны, скоростные катера, мины, некоторые из них — дистанционно управляемые, а также оставшийся потенциал баллистических или противокорабельных ракет". США и Израиль "поняли, с какой нацией они имеют дело: нацией, которая готова продолжать войну до конца, куда бы она ни привела, и зайти так далеко, как это необходимо", — пригрозил в понедельник глава иранской дипломатии Аббас Арагчи.

Через Ормузский пролив — водную артерию шириной в несколько десятков километров — проходит пятая часть мирового потребления нефти и сжиженного природного газа, особенно импортируемого в Азию. Его блокирование иранскими войсками привело к скачку цен на энергоносители. По мнению Дональда Трампа, было бы "уместно, чтобы те, кому это выгодно", взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности судоходства в проливе, который уже более двух недель остается заблокирован. В противном случае "это очень плохо отразится на будущем НАТО", — пригрозил республиканец в интервью Financial Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею создания международной коалиции для обеспечения безопасности судоходных путей в Ормузском проливе. Затем Елисейским дворцом были установлены дипломатические и военные контакты с европейскими странами, располагавшими необходимым морским потенциалом. "Список всегда один и тот же, — пояснил дипломатический источник. — Греция, Испания, Италия, Нидерланды..." Как сообщил собеседник, они проявили "интерес в принципиальном плане". Однако необходимой предпосылкой для формирования такой коалиции является прекращение активной фазы военных действий. Макрон сам четко заявил об этом: невозможно вмешиваться, пока в регионе все еще продолжается конфликт. Угроза там по-прежнему "значительна", отмечает источник из военных кругов. <...>

Испания, хоть и направила один фрегат и корабль снабжения в Восточное Средиземноморье в поддержку французского авианосца "Шарль де Голль", осталась верна отказу премьер-министра страны Педро Санчеса поддержать войну и исключила вариант военного присутствия на Ближнем Востоке. Тот же тон наблюдается в Берлине: "Это не наша война, не мы ее начали", — возмутился министр обороны Борис Писториус. "Не думаю, что отправка нескольких кораблей исправит ситуацию", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен. По мнению его итальянского коллеги Антонио Таяни, "что касается Ормузского пролива, должно возобладать дипломатическое решение". Греция "не намерена ввязываться в войну", но заявляет, что заинтересована в восстановлении свободы судоходства.

Лондон изучает возможность создания "жизнеспособного коллективного плана действий"

По общему мнению, НАТО не имеет прямого отношения к происходящему. "Союзники уже наращивают свои силы для укрепления безопасности в районе Средиземного моря, — прокомментировал официальный представитель Североатлантического союза. — Мы знаем: некоторые отдельные государства обсуждают с Соединенными Штатами, что они могут дополнительно предпринять, в частности, для обеспечения безопасности Ормузского пролива". Трамп упомянул о переговорах с семью странами, включая Францию, Великобританию, Китай, Японию и Южную Корею. Австралия, входящая в этот список, исключает какую-либо возможность участия, как и Япония. Китай заявляет, что "обсуждает это со всеми сторонами". Индия рассматривает возможность своего участия. Лондон изучает возможность разработки "жизнеспособного коллективного плана действия" с европейскими партнерами и партнерами из стран Персидского залива, который "никогда не рассматривался и не будет рассматриваться как миссия НАТО", заявил премьер-министр Кир Стармер. "НАТО вмешивается, когда на кого-то из ее членов совершается атака, и я хотел бы напомнить, что никто из нас не подвергался прямому нападению", — подчеркнул люксембуржец Ксавье Беттель.<...>

Для обеспечения конвоев в таком сложном регионе понадобится больше средств, чем требовалось для ведения европейской военно-морской миссии Aspides по защите судоходства в Красном море. "Для этого нужно будет обеспечить постоянное присутствие на море, — поясняет военный эксперт. — Прежде всего, необходимо разминировать канал, чтобы сделать его прохождение безопасным. Но корабли со средствами разминирования плохо вооружены и должны быть защищены от беспилотников и ракет оборонительными фрегатами. Учитывая расстояния до земли, потребуются также радары, способные засекать пуски ракет. Реагировать нужно будет стремительно", — отмечает специалист. Задача окажется не из легких, поскольку Иран по-прежнему способен на проведение сложных, многоуровневых атак. Кроме того, необходимо иметь возможность поддерживать миссию в течение длительного времени, что особенно сложно, так как вопрос о запасах боеприпасов становится для европейцев проблематичным.

Комментарии читателей Le Figaro:

anonyme

Трамп много говорит и много чего делает. В ЕС много говорят, но никогда ничего не делают.

SOPHIE PINET

Нужно защищать и наши интересы. Пролив имеет стратегическое значение. Если оставить действовать одних лишь американцев, это будет просто очередным признанием слабости Европы. Если мы останемся наблюдателями, мы точно лишимся права утверждать, что сами себе хозяева.

anonyme

Трамп не счел нужным ни проинформировать, ни проконсультироваться с Европейским союзом относительно своей операции. Плевать он на нас хотел. При этом он угрожает, ведет враждебную торговую политику, весь год набрасывается на наши ценности, а теперь вот призывает исправить созданный им беспорядок. Пока продолжается конфликт, любая идея о том, что безопасность пролива якобы можно гарантировать — это иллюзия.

Laurent2187@

Пускай Трамп с Биби сами выкручиваются. Это их война, не наша. Я ненавижу мулл, но приходится признать, что Иран не представляет угрозу для Европы. И меня достало проявлять солидарность со странами, которые сегодня ведут себя как националистские государства, исповедующие изоляционизм и агрессию ко своим вчерашним союзникам — и под такими странами я имею в виду США и Израиль. Это их война, они ее развязали, так пусть и заканчивают, хотя ее окончание представляется не таким уж очевидным. Что касается предостережений Трампа в отношении НАТО, ЕС и прочих, через пару месяцев он будет сыпать такими же угрозами, но уже по другому поводу. Так что если ему хочется бросить НАТО на произвол судьбы, пусть уже это сделает, но не ценой нескольких наших фрегатов или жизни наших моряков.

У Ирана козырь в рукаве. Вот почему Трамп не сможет быстро закончить войн

PATRICE 2019

Лидеры Европейского союза — поколение трусливых плакс, потерявшихся в своем безумном двуличии.

anonyme 27738

Трамп решил начать свою войну, хвастаясь, что у них лучшая армия в мире. Он повторяет, что уже победил мулл и никто ему не нужен. Но одновременно с этим он, ложный союзник, требует, чтобы европейцы мобилизировались, пока американцы продолжают бомбардировки. И все это в итоге идет на пользу Москве, которая продает свою нефть и наблюдает, как снижаются объемы помощи Украине. А зять Трампа продолжает свое турне по нефтяным монархиям, набивая карманы семьи... Нет уж, спасибо.

Jumbo100

Смелее, спасаемся бегством! Вот новый девиз Европейского союза.