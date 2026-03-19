Авианосец Gerald R. Ford эксплуатируется уже год за рамками стандартных сроков техобслуживания

201
0
0
USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USS Gerald R. Ford (CVN 78).
ЦАМТО, 18 марта. Авианосец USS Gerald R. Ford, на котором недавно произошел пожар, уже почти год эксплуатируется за рамками стандартных сроков техобслуживания, выяснило агентство "РИА Новости", изучив нормативные акты и открытые данные.

Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

Как сообщает агентство, согласно стандартам ВМС США, боевые корабли должны проходить инспекцию специальной комиссией не реже одного раза в три года, "если это практически осуществимо".

Последний ремонт авианосца завершился в феврале 2022 года, а итоговая государственная проверка (INSURV) была пройдена в июне того же года. Таким образом, стандартный интервал инспекции корабля истек еще в середине 2025 года, выяснило "РИА Новости".

Ситуация усугубляется тем, что авианосец пропустил запланированное "окно" для капитального ремонта в сухом доке, который по графику верфи Newport News должен был начаться в январе 2026 года. Это накладывается на ранее выявленные технические проблемы корабля.

Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного "РИА Новости", системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.

Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец может оставаться в походе как минимум до мая. Это доведет срок непрерывного нахождения корабля в дальнем походе почти до года, что станет рекордом по продолжительности среди американских авианосцев после Вьетнамской войны.

Бывший представитель Белого дома Джон Кирби ранее признал, что подобные нагрузки ведут к износу. По его словам, корабли "тоже устают", и нельзя ожидать от них работы на пике возможностей при такой интенсивной эксплуатации, отмечает "РИА Новости".

