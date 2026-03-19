Intercept: затраты США на войну с Ираном в долгосрочном аспекте могут достичь триллионов долларов

Моряк наблюдает за посадкой самолета E-2D Hawkeye на авианосец USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость по нанесению ударов по Ирану в восточной части Средиземного моря.

ЦАМТО, 18 марта. Затраты США на войну с Ираном могут достичь триллионов долларов, за конфликт придется расплачиваться внукам и правнукам американцев.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил порталу Intercept источник в американской администрации.

Неназванный чиновник ознакомился с расчетами экс-помощника госсекретаря США Линды Билмс, которые предоставил ему портал Intercept.

Оценки Л.Билмс показывают, что конфликт будет стоить США 50 млрд. долл., если он растянется до третьей-четвертой недели. Однако общие затраты на конфликт с Ираном, учитывая как краткосрочные затраты на боеприпасы или развертывание авианосных групп, так и долгосрочные, в частности, льготы ветеранам, "могут достигнуть триллионов долларов".

"Эти суммы неизвестны американцам. Вы никогда не услышите о них от Белого дома или Пентагона... Дети моих детей, а возможно, и их дети будут платить за это", – приводит портал слова чиновника.