Войти
Деловая газета "Взгляд"

Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю

297
0
0
Иранская ракетная программа
Источник изображения: @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету "Хадж Касем" в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА "Новости" со ссылкой на Fars.

Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как "тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты".

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты "Саджиль".

Алексей Дегтярёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
Ирак
Иран
Катар
Кувейт
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
