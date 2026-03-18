Формат ЧМ-2026: что изменилось с переходом на 48 команд и новую стадию 1/16 финала

Казалось бы, больше команд - это просто больше матчей. На деле переход с 32 на 48 участников перестраивает всю логику турнира: иначе устроен групповой этап, иначе определяются выходящие в плей-офф, появляется стадия, которой прежде не существовало. Понять, что именно изменилось и почему, полезно до старта - иначе результаты первых туров будут непонятны.

С 1998 года чемпионат мира проводился в одном и том же формате: 32 сборные, 8 групп, 16 выходят в плей-офф. Почти три десятилетия схема не менялась.

Как чемпионат мира менял масштаб

На первом ЧМ в 1930 году играли 13 сборных. К середине 1950-х формат устоялся на 16 участниках, в 1982-м стало 24, в 1998-м - 32. Каждое расширение следовало одной логике: охватить больше конфедераций, дать место тем, кто прежде не имел шансов.

Переход к 48 командам ФИФА объявила ещё в 2017 году, ориентируясь на рост представительства Азии, Африки и КОНКАКАФ. Ключевым при этом был не сам рост числа участников, а выбор структуры. Обсуждались варианты с 16 группами по три сборные, однако в итоге остановились на 12 группах по четыре: такая схема сохраняет три матча для каждой команды и снижает риск договорных ничьих в последнем туре.

Двенадцать групп и восемь спасённых третьих мест

В старом формате из каждой группы выходили два лучших - итого 16 команд в плей-офф. Теперь из 12 групп напрямую проходят 24 (по два от каждой), плюс восемь лучших среди всех команд, занявших третьи места. Так в 1/16 финала попадают 32 участника.

Отбор "лучших третьих" устроен по нескольким критериям: сначала очки, затем разница мячей, забитые голы, дисциплинарный показатель. Сборная оценивается не внутри своей группы, а в сравнении со всеми двенадцатью третьими командами. Команда не знает заранее, хватит ли ей одного очка - нужно смотреть, что происходит в других группах параллельно.

Побочный эффект такой системы: третье место перестаёт быть провальным. У команды, проигравшей два первых матча, формально ещё остаётся математический шанс. Это добавляет напряжения к последнему туру, хотя и делает итоговую картину менее предсказуемой для самих участников.

Новая стадия: зачем нужен раунд 1/16 финала

До 2026 года плей-офф начинался с 1/8 - 16 команд на входе. Теперь добавляется предварительный раунд: 32 команды разыгрывают 16 путёвок в 1/8. Для финалиста это уже восемь матчей на весь турнир вместо семи.

Новая стадия даёт дебютантам то, чего у них прежде не было: шанс сыграть хотя бы один матч на выбывание. Кюрасао или Узбекистан, выйдя третьими, попадут в 1/16 к сопернику из другой пары - а не сразу к топ-команде в 1/8. Разница между соперниками на этих стадиях может быть очень существенной. Собственно, это и закладывалось как один из главных механизмов расширения.

104 матча и три страны

Общее количество игр вырастает с 64 до 104. Турнир стартует 11 июня и завершается финалом 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. 72 групповых матча распределяются по 16 городам в трёх странах: 11 в США, три в Мексике, два в Канаде. Матчи плей-офф пройдут во всех трёх странах: Мексика и Канада примут часть матчей 1/16 и 1/8 финала, а начиная с четвертьфиналов все игры пройдут в США.

Расстояния между некоторыми игровыми городами превышают 4000 километров. Для команд, прошедших далеко в сетке, это несколько длинных перелётов между матчами - фактор, который редко обсуждают в разборах, но который влияет на восстановление так же, как плотный календарь матчей.

Больше команд - не обязательно больше интриги

Расширение турнира меняет его арифметику, но не гарантирует другого спортивного качества. Топ-сборные по-прежнему выйдут из групп первыми и получат мягкий посев в плей-офф. Им добавляется один матч в 1/16, который они должны пройти без осложнений. Случайность на ранних стадиях существовала всегда, новый формат просто добавляет ещё одну точку, в которой она может материализоваться.

Вопрос в другом: сохранит ли турнир концентрацию, когда 104 матча за 39 дней - это почти вдвое больше, чем болельщик привык переваривать за один мундиаль.