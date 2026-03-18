Трамп требует содействия по Ормузу и грозит новыми атаками на Харк (Bloomberg, США)

Bloomberg: союзники США не собираются помогать им в войне с Ираном

Трамп высказывает глубокое удивление по поводу происходящего в войне с Ираном, сообщает Bloomberg. В момент слабости США никто не встал рядом с ними, никто не подставил плечо: таковы их союзники.

Хадриана Лоуэнклон (Hadriana Lowenkron)

Трамп вновь акцентировал необходимость международного содействия в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, констатировав, что, несмотря на фактическое уничтожение военного потенциала Ирана, конфликт продолжает дестабилизировать глобальный нефтяной рынок и торговое судоходство.

"Ряд государств подтвердил готовность направить усилия — некоторые демонстрируют высокую заинтересованность, другие менее воодушевлены. Среди них есть страны, которым США оказывали поддержку на протяжении многих лет", — отметил Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме.

Американский лидер выразил неудовлетворение позицией государств, уклоняющихся от конкретных обязательств по обеспечению прохода судов через пролив. Позже он сообщил, что обратился к Китаю (также входящему в число запросивших поддержку) с просьбой о переносе запланированного саммита с председателем Си Цзиньпином ориентировочно на месяц в связи с необходимостью присутствия президента в Вашингтоне для управления военной операцией.

Трамп подверг критике НАТО и других партнеров, утверждая, что они полагались на США в вопросах защиты на "десятки миллиардов долларов", однако не предприняли никаких действий, когда к ним обратились за помощью. Заявления Трампа перекликаются с серией атак последних дней, свидетельствующих о том, что ни одна из сторон ослаблять интенсивность боевых действий не намерена. На вопрос, могут ли США завершить войну на этой неделе, Трамп ответил: "Разумеется", но добавил: "Я так не думаю, но это произойдет скоро".

Цены на нефть выросли после первого почти за неделю падения на фоне активизации Ираном атак на энергетическую инфраструктуру в акватории Персидского залива. Марка Brent после снижения на 2,8% в понедельник поднялась выше отметки 103 доллара за баррель. Фактическое закрытие Ормузского пролива — транзитной артерии, через которую проходит около пятой части мировых поставок нефти, — вынудило такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, пойти на дальнейшее сокращение объемов добычи. Вместе с тем отдельные суда начинают находить путь через водную артерию.

"Мы последовательно уничтожаем их потенциал по созданию угроз коммерческому судоходству в Ормузском проливе: ликвидировано более 30 кораблей — минных заградителей", — заявил Трамп. Он добавил, что американские чиновники не располагают достоверной информацией о фактическом минировании пролива Ираном, однако предупредил, что подобные действия стали бы для Тегерана одной из "форм самоубийства". Трамп сообщил о поражении более 7 тысяч целей, констатировав: "Противовоздушная оборона Ирана уничтожена, их радары выведены из строя, а лидеров больше нет. В остальном у них все неплохо".

Президент также пригрозил расширить удары по острову Харк и его нефтяной инфраструктуре, заявив в понедельник: "Мы можем сделать это за пять минут. Все будет кончено". Остров в Персидском заливе является главным экспортным хабом Ирана и в конце прошлой недели уже подвергся атаке США.

Военный конфликт вступил в восемнадцатый день. Объединенные Арабские Эмираты примерно на 2 часа закрывали воздушное пространство, пока их системы ПВО осуществляли перехват беспилотных летательных аппаратов и ракет. Впоследствии воздушное движение вернулось в штатный режим. Иран нанес удары по новым целям, включая ключевой нефтяной хаб ОАЭ. Экспортный терминал Фуджейра временно приостановил погрузочные операции после атаки беспилотника в понедельник — это второе нападение за последние дни. Израиль, в свою очередь, нанес новые авиаудары по объектам инфраструктуры в Тегеране.

Саудовская Аравия приступила к прокачке нефти по трубопроводу, который соединяет ее восточные месторождения с портом Янбу на западном побережье. Это позволит королевству обходиться без использования Ормузского пролива как минимум для части сырьевого экспорта. С начала военных действий зарегистрировано 16 нападений на суда в акватории пролива и прилегающих водах, сообщает британская организация UK Maritime Trade Operations.

Резкий рост цен на нефть с начала боевых действий — примерно на 40% за последние две недели — оказал серьезное давление на стоимость бензина на внутреннем рынке США. До промежуточных выборов в Конгресс остаются считанные месяцы. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина увеличивалась ежедневно с момента эскалации конфликта.

Подчеркивая внутренние риски для Трампа, чиновники администрации в воскресенье призвали американцев к терпению. Президент обратился к мировым державам, включая Францию, Великобританию, Японию и Китай, с призывом направить военные корабли для сопровождения коммерческих судов. Трамп также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио объявит список стран, готовых помочь США, уточнив, что некоторые из них находятся "довольно близко к региону".

"Если бы существовал простой способ решения проблемы Ормуза, она была бы решена еще при администрации Рейгана", — заявила в интервью Каролин Глик, советница премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Она добавила, что Израиль делает все возможное для содействия безопасности, хотя и признает ограниченность своих возможностей в противодействии иранскому "террору на море".

Реакция союзников в Европе и Азии варьируется от сдержанности до отказа от участия. Европейские чиновники обсуждают возможность перенаправления военно-морской миссии из Красного моря в Ормузский пролив, однако решение требует единогласного одобрения и наталкивается на противодействие, в частности со стороны Берлина. Тем временем ключевые партнеры США в Азии, включая Японию и Южную Корею, воздерживаются от отправки кораблей.

В понедельник Трамп заявил, что "очень гордится сделанным", аргументируя это тем, что без действий США Иран обладал бы ядерным оружием, и что другие государства должны благодарить его за предпринятые шаги. В Японии чиновники сообщили об отсутствии планов по сопровождению танкеров, что осложнило отношения с США накануне визита премьер-министра Санаэ Такаити в Белый дом. Великобритания также воздержалась от полноценной миссии, хотя премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении проработать варианты взаимодействия.