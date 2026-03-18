Глава Службы контрразведки Стружик: конфликт в Иране может отразиться на поставках оружия из США в Польшу

Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © Evan Vucci

ЦАМТО, 17 марта. Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на поставках вооружения из США в Польшу, включая системы Patriot.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик газете Rzeczpospolita.

"Эта война, безусловно, будет иметь последствия для поставок техники и оружия из Соединенных Штатов, которые должны поставляться в Польшу в еще больших объемах в ближайшие годы", – сказал он.

Отвечая на вопрос о потенциальных задержках поставок ЗРК Patriot, генерал отметил, что использование этих систем для обороны стран Ближнего Востока вызывает в Польше пессимизм. "Очень дорогие ракеты иногда запускаются по обычным беспилотникам. Такое интенсивное использование этих ракет может иметь последствия в глобальном плане для заказчиков систем ПВО Patriot, поскольку такие заводы, как RTX и Lockheed Martin, не будут значительно увеличивать свои производственные мощности", – пояснил он.

Как напоминает агентство, в марте 2018 года Варшава подписала контракт на сумму 4,75 млрд. долл. на покупку двух батарей Patriot (версии PAC-3 MSE). Поставки техники начались в 2022 году. В декабре 2025 года Министерство обороны Польши официально объявило о достижении подразделениями, оснащенными этими комплексами, полной оперативной готовности.

В июне 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польше еще шести батарей Patriot общей стоимостью до 15 млрд. долл. В пакет входят 48 пусковых установок M903, до 644 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и новейшие радары кругового обзора LTAMDS.

