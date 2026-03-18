Дональд Трамп ищет союзников, чтобы обезопасить судоходство в Ормузском проливе на фоне стремительного роста цен на нефть (Le Figaro, Франция)

Figaro: Трамп хочет обеспечить безопасность Ормузского пролива силами союзников

Дональд Трамп хочет взять под контроль ситуацию в Ормузском проливе с помощью союзных стран, пишет Figaro. По заявлениям американского президента, участие в обеспечении безопасности судоходства в районе должны принять все государства, которые зависят от поставок иранской нефти, а США "очень масштабно" им помогут.

Адриен Жольме (Adrien Jaulmes)

Президент США призвал третьи страны внести свой вклад, чтобы сохранить пролив открытым. Тем временем начатая им война продолжается, а стратегия республиканца по-прежнему не очень ясна.

Вопрос контроля над Ормузским проливом стал новой проблемой в войне США против Ирана. Осуществляемые Тегераном атаки на торговые суда, прервавшие морское сообщение в этом стратегическом в плане логистики проливе, усложняют американские операции. Рост цен на нефть спровоцировал потрясения в мировой торговле и усиливает нервозность на финансовых рынках, которую и так подкрепляет ощущение определенной неподготовленности американской администрации к нынешнему — впрочем, довольно предсказуемому — развитию событий.

Сложность задачи по сохранению свободы судоходства в проливе военными средствами привела к тому, что Дональд Трамп запоздало принялся искать союзников. В опубликованном в субботу вечером посте президент США призвал страны, чей импорт зависит от открытия этого морского пути, позаботиться о его безопасности. Объявив, что "США победили и полностью уничтожили Иран, как в военном, так и в экономическом и во всех других отношениях", Трамп добавил, что "страны мира, к которым нефть поступает через Ормузский пролив, должны обеспечить его безопасность, и мы им в этом поможем — ОЧЕНЬ МАСШТАБНО! США также будут координировать свои усилия с этими странами, чтобы процесс шел быстро, гладко и в наилучших условиях".

"Соединенные Штаты будут неустанно бомбить побережье"

"Все это изначально должно было быть коллективным усилием, и так будет и впредь — это объединит мир [в стремлении] к гармонии, безопасности и вечному миру!", — добавил Трамп. Операция "Эпическая ярость" была инициирована Вашингтоном совместно с Израилем без какой-либо координации с другими союзниками США, в частности — в НАТО.

В одном из своих предыдущих заявлений Трамп объявил о международной коалиции как о свершившемся факте, однако он упомянул о ее создании впервые с начала конфликта. "Многие страны... в сотрудничестве с США направят свои военные корабли, чтобы держать пролив открытым и безопасным. Мы уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но они легко могут отправить пару беспилотников, сбросить мину или запустить ракету малой дальности куда-нибудь вдоль этого водного пути или внутри него, независимо от масштабов их поражения".

"Будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этих искусственно созданных перебоев, направят в регион свои корабли, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы вследствие усилий нации, которая была полностью обезглавлена. Тем временем США будут неустанно бомбить береговую линию и постоянно топить иранские лодки и суда. Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив ОТКРЫТЫМ, БЕЗОПАСНЫМ И СВОБОДНЫМ!". В понедельник утром Япония и Австралия заявили, что на данном этапе не рассматривают возможность участия в операции по обеспечению безопасности пролива.

Уничтожение иранского арсенала не повлекло за собой полного исчезновения потенциала Тегерана по нанесению ущерба. В своих усилиях по воспрепятствованию судоходству в Ормузском проливе Иран обрел противовес огромному военному превосходству США и Израиля. Трамп уже угрожал применить силу, чтобы вновь открыть пролив. В пятницу вечером он объявил о бомбардировке острова Харг, через который проходит 90% иранской нефти, где Соединенные Штаты "полностью уничтожили все ВОЕННЫЕ объекты в этой жемчужине иранской короны", добавив, что Вашингтон пощадил объекты нефтяной инфраструктуры только "из соображений порядочности". Разрушение нефтехранилищ и причалов для погрузки на острове лишит Тегеран возможности экспортировать энергоносители и нанесет еще больший удар по иранской экономике. "Возможно, мы заглянем туда еще пару раз, просто веселья ради", — добавил Трамп в интервью телеканалу NBC.

Иранцы объявили, что любое нападение на объекты их нефтегазовой инфраструктуры повлечет за собой ответные меры против стран Персидского залива. Эскалация может спровоцировать энергетическую войну, что, в свою очередь, вызовет еще больший хаос на мировых рынках.

В пятницу военный министр США Пит Хегсет объявил об отправке в Персидский залив в качестве подкрепления десантного корабля USS Tripoli с подразделением морской пехоты численностью 2500 человек. Таким образом Пентагон добавляет силы наземного базирования к уже развернутому военно-воздушному флоту. В случае продолжения конфликта местом высадки американского контингента могут стать подконтрольные Ирану стратегически важные малые острова в Ормузском проливе — Абу-Муса, а также Малый и большой Томб, — на которые также претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

Трамп продолжает требовать от Ирана безоговорочной капитуляции и утверждает, что готов продолжать войну. "Война закончится тогда, когда я в глубине души почувствую, что пора", — сообщил он в пятницу в интервью Fox News Radio, уточнив, что не думает, что это "займет много времени". Республиканец также сообщил, что иранцы были готовы к переговорам, но он отклонил их предложение. "Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу этого делать, потому что условия пока что недостаточно хороши", — пояснил президент США телеканалу NBC. Он также выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно обладает властью. "Я даже не знаю, жив ли он еще. Пока что никто не смог это продемонстрировать, — отметил Трамп. — Я слышал, что его нет в живых, а если он жив, то лучше бы ему поступить по-умному ради своей страны, а именно — сдаться". В пятницу Пит Хегсет объявил, что Хаменеи был ранен и "изуродован" в результате атаки.

Потери США по состоянию на минувшие выходные составляли 13 военнослужащих, погибших вместе с экипажем разбившегося в Ираке самолета-заправщика KC-135. Нервозность администрации также выражается в ее возросшей враждебности по отношению к средствам массовой информации, которые, по мнению Белого дома, предвзято освещают конфликт. "The New York Times и The Wall Street Journal (в частности), а также другие газетенки и СМИ на самом деле хотят, чтобы мы проиграли войну", — выступил в обвинительном тоне Трамп, имея в виду сообщение о повреждении 5 американских самолетов-заправщиков, полученном в результате нападения на военную базу США в Саудовской Аравии. "Их ужасное освещение в СМИ прямо противоположно реальным фактам! Это действительно больные и сумасшедшие люди, которые понятия не имеют, какой вред они наносят США, — добавил Трамп. — К счастью, как показала наша великая и решающая победа на выборах 2024 года, народ нашей страны понимает происходящее гораздо лучше, чем распространяющие ложную информацию СМИ!"

В субботу председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр пригрозил отозвать лицензии у телеканалов из-за "неправильного" освещения ими войны с Ираном. "У тех, кто распространяет неподтвержденные сведения и искаженную информацию, также известную как фейки, еще есть возможность исправить ситуацию — пока на повестке дня не возник вопрос о продлении их лицензий", — предупредил Карр.