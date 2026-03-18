Четырехдневная рабочая неделя и запрет на использование автомобилей: Азия ощущает последствия войны в Иране — и реагирует радикально (Der Tagesspiegel, Германия)

Tagesspiegel: на Тайване боятся активизации КНР на фоне войны США с Ираном

Катастрофическое подорожание энергоносителей поставило многие государства в крайне сложное положение, пишет Tagesspiegel. Страны по всему миру закрывают АЭС, ограничивают работу кондиционеров и даже советуют гражданам отказаться от костюмов.

Виктория Бройнер (Viktoria Bräuner), Лео Виггер (Leo Wigger)

Стремительный рост цен на нефть в начале недели всколыхнул азиатские фондовые рынки. Это неудивительно: 75% импорта сырой нефти с Ближнего Востока в Китай, Японию, на Тайвань и в Южную Корею проходит через Ормузский пролив, который Иран перекрыл в ходе войны против США и Израиля. Тем не менее от конфликта косвенно страдают и менее крупные страны — в первую очередь из-за сбоев в поставках топлива и угроз безопасности.

Южная Корея

Обстановка в Южной Корее остается напряженной. Президент Ли Чжэ Мен впервые за почти 30 лет объявил о введении потолка цен на топливо, чтобы сдержать их резкий рост. Правительство изучает альтернативные источники поставок и готово задействовать стратегические запасы нефти. Страна импортирует около 70% сырья с Ближнего Востока; текущих резервов должно хватить на 210 дней.

Особое беспокойство в Сеуле, где дислоцированы 28 500 американских солдат, вызывает переброска американского вооружения на Ближний Восток. Ли Чжэ Мен признал, что остановить вывод систем ПРО, таких как "Патриот", невозможно. По данным СМИ, артиллерийские батареи с авиабазы Осан уже передислоцированы на базы США в Саудовской Аравии и ОАЭ. Президент отметил, что Сеул выразил недовольство, но он не в том положении, чтобы выдвигать требования, добавив, что это не подорвет стратегию сдерживания КНДР.

Япония

Япония, импортирующая более 90% нефти с Ближнего Востока, начала активно использовать национальные резервы. Токио стремится стабилизировать цены на бензин: средняя цена не должна превышать 170 иен за литр. Для этого нефтетрейдеры получают государственные субсидии. Резервов нефти в стране хватит на 254 дня, сжиженного природного газа (СПГ) — на три недели. Согласно опросам, 85,4% японцев выражают обеспокоенность конфликтом. На фоне угроз со стороны КНДР и Китая в обществе возобновились дискуссии о создании собственного ядерного оружия, хотя реализация этого проекта остается юридически сложной.

Тайвань

Энергоснабжение — "ахиллесова пята" Тайваня: остров импортирует 95,8% сырья. Особое внимание уделяется природному газу, на котором держится 40% выработки электроэнергии. Министр экономики Кун Мин-син сообщил о гарантии 20 поставок СПГ на март и апрель. Треть импорта газа поступает из Катара, и возможные удары по его инфраструктуре критически опасны для Тайваня. В стратегическом плане Тайбэй надеется, что занятость сил США на Ближнем Востоке не спровоцирует Пекин на решительные действия, хотя эксперты считают сценарий аннексии сейчас маловероятным из-за внутренних проблем в армии Китая.

Китай

Проблемы с поставками могут ослабить Китай — крупнейшего импортера нефти (57% которой идет с Ближнего Востока). Пресс-секретарь МИД Го Цзякунь заявил об осуществлении мер по обеспечению энергобезопасности. КНР располагает крупнейшими в мире запасами нефти на суше (1,2 миллиарда баррелей), которых хватит на 108–130 дней. Пекин уже призвал НПЗ приостановить экспорт дизеля и бензина. В долгосрочной перспективе кризис подтолкнет Китай к расширению сети трубопроводов из России и переходу на возобновляемые источники энергии.

Индия

Всего за два дня до начала войны премьер-министр Нарендра Моди посетил Израиль, закрепив статус "особого стратегического партнерства". Однако война создала для Нью-Дели серьезные проблемы: растущие цены на топливо уже привели к ограничениям в работе отелей и ресторанов в Мумбаи. Девять миллионов индийских мигрантов в странах Залива столкнулись с транспортным коллапсом. Кроме того, Индия возмущена потоплением американцами иранского судна IRIS Dena, участвовавшего в совместных учениях с ВМС Индии.

Шри-Ланка и Пакистан

Судно IRIS Dena было торпедировано недалеко от берегов Шри-Ланки. Министр иностранных дел Виджита Херат призвал не превращать Индийский океан в поле боя. В Пакистане премьер Шехбаз Шариф ввел режим жесткой экономии энергии. Страна, 80% нефти которой составляет импорт, находится на грани экономического коллапса, осложненного активизацией белуджских сепаратистов на границе с Ираном и конфликтом с талибами.

Юго-Восточная Азия

Бангладеш: Введены ограничения на топливо, текстильная промышленность под угрозой.

Филиппины: Введена четырехдневная рабочая неделя для госорганов в целях экономии.

Таиланд: Рекомендовано устанавливать кондиционеры на 26—27°C и отказаться от костюмов. Напряженность вызвало нападение на тайский танкер к северу от Омана.

Мьянма: Введено движение по четным и нечетным дням в зависимости от номеров авто. Цены на бензин в некоторых штатах выросли более чем вдвое.

Вьетнам: Таможенные пошлины на импорт топлива обнулены до апреля.

Индонезия и Лаос: Правительства признали невозможность полной компенсации подорожания топлива из бюджета; в Лаосе зафиксированы временные закрытия АЗС из-за логистических сбоев.