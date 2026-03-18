ИноСМИ

Трамп требует от других стран помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива (Bloomberg, США)

Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Президент США ультимативно требует от всех подряд помочь ему открыть Ормузский пролив, сообщает Bloomberg. Когда стало очевидно, что его иранская авантюра не прошла, он дошел до того, что стал угрожать своим же союзникам.

Джефф Мейсон (Jeff Mason), Мария Торрес (María Paula Mijares Torres)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "требует" от других стран содействия в обеспечении безопасности Ормузского пролива, который по-прежнему практически закрыт для нефтяных танкеров.

"Я требую, чтобы эти страны взялись за защиту своей собственной территории, — сказал он в воскресенье репортерам на борту президентского самолета, отказавшись назвать страны конкретно. — Это то место, откуда они получают энергоресурсы, поэтому они должны прийти и помочь нам в его защите".

Он добавил, что Китай зависит от транзита нефти через Ормузский пролив и что Пекин должен помочь обеспечить безопасность этого коридора.

"Почему мы охраняем Ормузский пролив, когда на самом деле он нужен Китаю и многим другим странам? Почему они этого не делают?" — спросил Трамп.

Трамп заявил, что США ведут переговоры "примерно с семью" государствами об участии в сопровождении судов через пролив, отказавшись уточнить, что это за страны.

Президент США подчеркнул, что некоторые страны имеют на вооружении минные тральщики и "определенные типы катеров", которые могли бы обеспечить безопасный проход танкеров по этому водному пути. По его словам, он хотел бы, чтобы такое сотрудничество началось "немедленно", но признал, что это "займет какое-то время".

Конфликт в Иране фактически остановил торговлю через Ормузский пролив, являющийся жизненно важной морской артерией, через которую в нормальные времена проходит пятая часть мирового объема добываемой нефти, а также множество других грузов. Открытие пролива для торговли стало ключевой целью для президента США, поскольку цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.

В воскресном интервью газете Financial Times Трамп заявил, что может отложить запланированный саммит с китайским председателем Си Цзиньпином, если Пекин не поможет разблокировать пролив. Он также предупредил в этом интервью, что НАТО грозит "очень плохое" будущее, если его члены не помогут США в Ормузском проливе.

